So Beast – Brilla – Come camminare alto su colline magiche..

So Beast – Brilla

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: pop, musica elettronica, rap

Membri: Katarina Poklepovic, Michele Quadri

Casa discografica: Needn’t, Blaublau Records, Panico, Tempesta Dischi

1. DARK

2. Screenlight

3. Eyes Of The Satellite

4. Apparently

5. AIR

6. SHINE

7. Walkhigh

8. Raw Edge

9. Magic Hills

10. Inadattabilità

11. Street Inside

Parlaì già dei So Beast in occasione dell’uscita del loro primo full length Fit Unformal (2019). Vennero a Piacenza e suonarono a Chez Moi e ricordo bene che rimasi positivamente colpito dalla loro esibizione. Non li ho dimenticati per niente in questi anni; la loro cassetta è nel ripiano delle cassette, la loro maglietta ripiegata nell’armadio e le tracce di Fit Unformal stazionano regolarmente in una delle chiavette che ascolto in macchina. Ragion per cui mi fa’ molto piacere riservare a loro un altro spazio su i Gufi narranti e seguirne la crescita. Ascoltando Brilla balza subito all’orecchio come i So Beast nel giro di cinque anni abbiano attraversato una trasformazione non indifferente. Ciò che emergeva chiaro e tondo in Fit Unformal era un mix coeso di elettronica e world music, particolarità che Brilla ha metabolizzato e filtrato con influenze ancora più pop. Laddove si percepiva solo una verve quasi punk ora spuntano ritornelli delicati, sonorità più rilassate, frutto di un coraggio e una sensibilità difficili da trovare nel circuito underground.

L’immediatezza con cui DARK tenta subito di ammaliare l’ascoltatore (riuscendoci) è il biglietto da visita dei So Beast nel 2023. La personalità vocale ed espressiva di Katarina progressiva in Screenlight, episodio affondato in modulazioni trap e hip hop. Su questa falsariga prosegue la scaletta fino ad uno dei momenti più memorabili di Brilla cioè Walkhigh, orecchiabilissima e sul mood trip hop esotico dei primi Morcheeba. Le sorprese non finiscono qui: Raw Edge travolge con la sua girandola di suoni elettronici, urbani ed a tratti eterei, in un incontro improbabile ma esaltante di Bjork e rap.

Magic Hills guarda caso è un altro momento davvero magico del disco, in cui i So Beast sfoderano tutto il loro estro dando vita ad un vero e proprio caleidoscopio di sfumature e generi, dapprima dolcissimo e poi mutevole e in continua evoluzione.

Dopo una composizione puramente elettronica come Inadattabilità, arriviamo al finale di Street Inside, dalle vibrazioni gradevolmente anni ‘90.

Brilla è complessivamente un ottimo azzardo dei So Beast che, cercando di cambiare pelle ci rendono partecipi di alcune grandi intuizioni e di veri e propri pezzi di bravura e allo stesso tempo perdono un po’ della prepotenza che avevano prima, e questa forse è l’unica mancanza che mi sento di trovare in Brilla.

Voto: 8

Marco Zanini