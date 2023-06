Mostra “Memorie nel marmo. I sette cimiteri di Trieste” fino al 16 luglio 2023

Sol chi non lascia eredità d’affetti,

poca gioia ha dell’urna. (41-42, Ugo Foscolo, “I sepolcri”)

Inizia con il rimembrare una tra le più famose opere di Ugo Foscolo sull’importanza del ricordo dei defunti il nostro caloroso suggerimento a visitare la mostra “Memorie nel marmo. I sette cimiteri di Trieste”, che si tiene a Trieste, presso la sala Attilio Selva dello storico palazzo Gopcevich, attiva fino a domenica 16 luglio 2023, tutti i giorni tranne il lunedì.

Inaugurata venerdì 21 aprile 2023 dal presidente dell’Assemblea municipale Francesco Di Paola Panteca, da Stefano Bianchi, responsabile dei Musei Storici e Artistici, con la preziosa collaborazione del curatore Luca Bellocchi e del fotografo Marino Ierman. La mostra fotografica ci addentra attraverso un viaggio alla conoscenza dei volti dei personaggi ottocenteschi e novecenteschi tra i più illustri di Trieste per mezzo dei loro monumenti funebri.

Un percorso alquanto particolare, che spazia dall’arte alla storia, all’emotività passando tra legami, usanze, i credo ed il tempo. Vari stili per affrontare il passaggio più importante, quello da cui non si torna più indietro.

La mostra fotografica offre la vita delle famiglie triestine, greche, serbe, tedesche, inglesi, armene e svizzere.

Le opere furono realizzate da numerosi artisti stranieri e locali, quali Antonio e Francesco Bosa, Luigi Ferrari e Giovanni Duprè, Francesco Pezzicar, Giovanni Mayer, Gianni Marin e Franco Asco, sino a giungere al viennese Rudolph von Weyr e al dalmata Ivan Rendić per citarne alcuni.

Dall’ex cimitero militare alle tombe di famiglia, un percorso tra i ricordi e l’arte che ci farà attraversare diverse tipologia di cimiteri, da quello dei popoli del Nord a quello musulmano, unici per le loro peculiarità storiche, culturali ed architettoniche, degne non solo di ricordi ma di nota per il grande valore artistico e suggestivo.

Un grande ringraziamento per aver contribuito a questo meraviglioso evento, va a Marino Ierman e a Luca Bellocchi, dei quali riportiamo di seguito alcune informazioni:

Marino Ierman, storico marionettista dei Piccoli di Podrecca, ama il teatro, l’arte, il mare e la sua città, Trieste: passioni che emergono dal suo modo di fotografare. Qui lo ritroviamo in qualità di fotografo professionista e allestitore presso i Civici Musei di Storia ed Arte del Comune di Trieste.

Collabora con istituzioni culturali pubbliche e private, anche internazionali e svolge attività di docenza e tirocinio per studenti di scuole superiori e universitari.

Oltre agli scatti dedicati al mondo industriale e della pubblicità, particolarmente interessanti si rivelano le campagne fotografiche dedicate al mondo dell’arte, con la pubblicazione dei suoi lavori in oltre 1000 cataloghi di mostre e musei italiani ed esteri. Non meno importante, va ricordato l’ allestimento di oltre 300 mostre e molteplici musei.

Luca Bellocchi vive a Trieste, è insegnante di lettere nella scuola secondaria e collabora con alcune prestigiose istituzioni museali in Italia e all’estero. Ha una grandissima passione per i temi dell’Ottocento triestino, in particolare per quelli relativi alla scultura e si occupa da tempo di attività legate alla didattica, alla ricerca e della cura di mostre; ha inoltre tenuto laboratori e lezioni presso l’Università degli Studi di Trieste, presso l’Università del Litorale di Capodistria e presso l’Università della Terza Età Danilo Dobrina.

Nel 2016 ha pubblicato «All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne. I cimiteri di Sant’Anna a Trieste e di Cosala a Fiume».

La mostra resterà aperta fino a domenica 16 luglio 2023:

– da martedì a domenica,

– dalle 10 alle 17,

– con ingresso gratuito

presso la Sala Attilio Selva, palazzo Gopcevich,

Via Rossini, 4, Trieste.

+ 39 040 675 4068

Per partecipare a questo viaggio nell’arcano guidati, in modo quindi più approfondito e consapevole, si può prenotare la propria presenza alle visite guidate con il curatore Luca Bellocchi che ci farà da Virgilio, per le seguenti giornate:

domenica 30 aprile ore 10

lunedì 1 maggio ore 10

domenica 21 maggio ore 10

venerdì 2 giugno ore 16

sabato 3 giugno ore 16

domenica 4 giugno ore 10

domenica 25 giugno ore 10

Di seguito i link di riferimento, buona visita a tutti!

www.comune.trieste.it/it/comunicati-stampa-14829/inaugurata-oggi-nella-sala-attilio-selva-di-palazzo-gopcevich-la-mostra-memorie-nel-marmo-i-sette-cimiteri-di-trieste-185537

www.triestecultura.it