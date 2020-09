Festival della fiaba dall 11 al 13 settembre 2020 Modena

Festival della fiaba

Circolo culturale Filatoio, via de’ Bonomini 61/63 e altre sedi nel centro storico

Festival della Fiaba VII edizione Settembre 2020

“La Grande Madre”

Da molto tempo la Fiaba è confinata al mondo dell’infanzia, ma la fiaba è nata tra gli adulti in un momento di condivisione fondamentale delle esperienze del vivere. La fiaba invita noi tutti ad avere un pensiero libero, indipendente e per questo rivoluzionario. Attraverso il festival cerchiamo di restituire questo magnifico patrimonio al suo originale referente: l’adulto.

Un Festival che affonda le sue radici nel tempo e nello spazio, un appuntamento che abbatta le frontiere fra le discipline, un’occasione che a sua volta diventi una via per aprire il pensiero, per suscitare domande, per incontrarsi.

Filatoio