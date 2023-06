Mostra “Calvino qui e altrove” – Milano fino al 30 giugno 2023.

Un percorso attraverso documenti e volumi conservate in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Laboratorio Formentini, Milano fino al 30 giugno 2023.

Al giorno d’oggi risulta sempre più difficile trovare mostre letterarie di lunga durata e di rilievo, non solo per i temi trattati, evidentemente perché negli ultimi anni la lettura è andata persa ma, per fortuna, sembra attualmente in fase di rivalutazione. Merita un encomio il grande lavoro del Laboratorio Formentini che, assieme alla fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, ha svolto una grande ricerca volta ad onorare i cento anni dalla nascita di Italo Calvino con una mostra che merita sicuramente di essere visitata, non solo per Calvino, ma anche per rivisitare e commemorare il periodo storico e socioculturale del genere letterario italiano.

Il ripercorrere la vita di uno scrittore e le sue opere con una mostra, possiede quindi un valore intrinseco encomiabile.

Attraverso questa mostra cogliamo la possibilità di rivisitare un percorso con cui si viene a ricostruire la storia dei classici della letteratura mondiale, attraverso le dinamiche editoriali e la diffusione Internazionale delle opere dell’autore.

Quindi, per farci capire come nasce e viaggia un classico della letteratura mondiale, il Laboratorio Formentini nella sua vetrina ci offre la possibilità di osservare i materiali originali concessi gentilmente dal Fondo Agenzia Letteraria Internazionale – Erich Linder, che rappresentano parte del patrimonio della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori dal 1999. I volumi degli scritti di Calvino in edizione straniera vengono accompagnati dalla corrispondenza epistolare che l’ autore scambiava con il suo agente letterario Erich Linder, appunto nel periodo che va tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’80. Le lettere intercorse tra i due ci offrono una visione unica sul funzionamento dell’editoria culturale del Novecento, consentendoci di comprendere, in modo diretto le usanze, le prassi e quindi le modalità interattive tra autori, agenti letterari ed editori in quel periodo.

In aggiunta a questa interessante quantità di materiale, troviamo dei pannelli rivolti ad illustrare una curiosa ed interessante scelta di copertine italiane e straniere sempre dall’archivio del Fondo Librario del Laboratorio Calvino e che ci raccontano, attraverso le immagini, la grande fortuna che l’autore ha avuto anche all’estero.

“Calvino qui e altrove” dimostra senza ombra di dubbio che non solo i quadri ma anche la letteratura può esser oggetto di una grande mostra.

Info:

Date: dal 15 maggio al 30 giugno 2023,

Giorni e orari: dal lunedì al giovedì, dalle 15:00 alle 18:00.

Luogo: presso il Laboratorio Formentini per l’editoria.

Mail: [email protected]

La mostra è realizzata dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con Laboratorio Calvino.

Curatela scientifica: Andrea Palermitano, Francesca Rubini.

Con il sostegno del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Italo Calvino.

Sabina Bernardis