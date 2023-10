Minaccia Globale (Indomitus Publishing) di G.L. Barone

Ci sono autori che quando scrivono lasciano un segno, comunque obbligano il lettore a riflettere, a pensare, ad aprire i propri orizzonti, a farsi delle domande anche scomode, ad analizzare le cose da un punto di vista nuovo, a fare i conti con le proprie certezze mettendole in discussione. G.L. Barone è sicuramente uno di quegli autori ed il suo ultimo libro, “Minaccia Globale” (Indomitus Publishing), è lì a dimostrarlo in maniera molto forte e precisa. Non è la prima volta che sulle nostre pagine parliamo dei libri di questo, secondo me formidabile, autore, anche se fino ad ora lo abbiamo apprezzato più che altro per la qualità dei suoi thriller storici, mentre in questo caso l’orizzonte temporale si sposta molto più avanti, ai giorni nostri. Come detto, questo è un romanzo che farà molto discutere, un thriller che a prescindere dal proprio pensiero personale, dalle proprie convinzioni, non può non aprire un dibattito forte su tante tematiche, su tanti punti di vista, a partire da un tema oggi molto attuale, quello che viene semplicisticamente chiamato con il termine “complottismo”. È vero, come dice qualcuno, che questo può dare l’impressione di strizzare l’occhio a quel mondo, che vive soprattutto tra le pagine dei social, definito come complottista, ma secondo me la realtà è diversa, è più profonda. Sono convinto che con questo libro l’autore voglia invitare il lettore a mantenere sempre viva la curiosità, filtrare sempre con pensiero critico tutto ciò che oggi viene passata come verità assoluta, come dogma imprescindibile, riuscire a capire nel mare magnum delle informazioni più o meno “mainstream”, quelle che sono possibili verità e quelle che, invece, sono assolute sciocchezze. Ovviamente nel romanzo, proprio per forzare un po’ il concetto, come è anche giusto che sia, tutto è estremizzato, tutto è amplificato, proprio perché l’intento è scuotere dal torpore chi ormai preferisce soggiacere al pensiero altrui senza porsi domande, chi preferisce farsi trasportare dalla corrente piuttosto che nuotare verso la ragione. G.L. Barone per l’ennesima volta mette il suo talento di narratore, mette la sua capacità di scrivere in modo coinvolgente, al servizio di chi ha voglia di pensare con la propria testa, di chi crede che sia importante essere parte attiva, con la nostra capacità di pensare autonomamente, della nostra società. Poi certo non posso non evidenziare come questo si possa anche vedere semplicemente come un magnifico thriller d’azione nel quale non mancano colpi di scena, emozioni, situazioni dal grande carico di adrenalina, non posso non mettere in risalto la grande capacità di Barone di riuscire a descrivere sia psicologicamente che fisicamente i propri personaggi, e come sia un maestro nel descrivere sempre con grande abilità tutti i contesti in cui si svolgono le vicende facendo si che il lettore si senta sempre al centro dell’azione. È un libro alla portata di tutti, che chiunque può apprezzare ma sicuramente chi ha voglia di leggere non solo in superficie ma andando in profondità, chi ha la voglia di arrivare al nocciolo del discorso potrà sicuramente trarne maggior godimento e maggiore soddisfazione.

David Usilla