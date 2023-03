Recensione: Mille motivi per uccidere – Ethan Riot – Elison Publishing

Alla redazione del blog arrivano centinaia di volumi, molti dei quali sono opere di giovani scrittori che promuovono il loro primo o uno dei loro primi lavori.

Ci si avvicina a questi testi sempre con un po’ di titubanza, ma per quanto riguarda : “Mille motivi per uccidere di Ethan Riot i timori sono scomparsi fin dalle prime righe.

Il romanzo ha una struttura che se non vogliamo definire geniale dobbiamo almeno chiamarla originale. Inizialmente avevo creduto si trattasse di una serie di racconti autoconclusivi legati tra loro dalla presenza dei due protagonisti, di cui uno racconta l’altro ascolta, ma non è così.

Si tratta di un vero e proprio romanzo e non di un’antologia, Una storia lunga che non lesina i colpi di scena.

Un romanzo che affonda le sue radici nella mente dell’uomo e nei suoi bizzarri ma affascinanti meccanismi.

Il bene e il male possono essere qualcosa di non sempre ben definito e in qualche modo concetti assai relativi .

Il titolo non fa mistero sull’argomento della storia, ma nel testo la questione viene approfondita e quasi eviscerata nel suo significato più profondo: come e soprattutto perché una persona arriva a compiere tale gesto?

Un romanzo sì, ma intelligente che fa riflettere e che lascia qualcosa anche una volta terminata la lettura.

Scritto bene, decisamente scorrevole e ben intrecciato, mai banale, tutt’altro che scontato.

Per quanto mi riguarda Ethan Riot promette più che bene e merita la vostra attenzione, perché non sempre deve esserci una grossa casa editrice per garantire la qualità del romanzo, anzi a dirla tutta ultimamente direi che questa tendenza si va invertendo.

Scoprite anche voi la affascinante storia che si nasconde tra le pagine de “ I mille motivi per uccidere”.

Il libro è disponibile nel doppio formato cartaceo / digitale e questo dettaglio è solo uno dei mille motivi….per leggerlo!

Sandra Pauletto