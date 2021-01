Recensione: L’istante ritrovato di Maria Cristina Felci (Europa Edizioni)

L’istante ritrovato di Maria Cristina Felci (Europa Edizioni)

Maria Cristina Felci esce in libreria con la sua ultima fatica editoriale, L’istante ritrovato edito da Europa Edizioni. È un romanzo che credo possa avere più angoli di lettura, che possa essere letto in maniera diversa in base alla sensibilità del lettore. L’amore è il centro di tutto, il punto focale intorno a cui si sviluppa la storia. È un romanzo in cui il tema dell’amore viene trattato in maniera molto profonda, con uno sguardo al suo lato più filosofico, andando ad indagare nel profondo i sentimenti di Leila e del professor Max Newman, i protagonisti di questa storia così intensa, piena di emozioni, ricca di quelle contraddizioni che il contrasto tra mente e cuore porta sempre nelle storie d’amore più forti e più importanti.

Uno sguardo, un brivido dietro la schiena ed il gioco è fatto, il contatto è stabilito, l’impressione di conoscere da sempre una persona vista per la prima volta è il segnale che qualcosa in un attimo è cambiato nel proprio io più profondo.

La vita che fino ad un minuto prima era la sola possibile svanisce come per incanto.

Tutto ciò che era consolidato, scolpito nella pietra, che era l’unica vita possibile sparisce con uno schiocco delle dita virando la realtà in un nuovo scenario tutto da scrivere, da scoprire da realizzare.

L’amore che diventa un vortice di luce tra le stelle, che diventa forza trainante per quel cambiamento che non si aveva mai avuto il coraggio di fare, che diventa stimolo ad imboccare una strada nuova, con destinazione sconosciuta, che diventa una nuova pagina bianca da scrivere con parole nuove.

In questo cammino i due protagonisti dovranno affrontare tutti gli stati d’animo possibili, dalla gioia al dolore, dalla passione amorosa alla rabbia, dalla frustrazione alla sorpresa, il tutto con un investimento emotivo non trascurabile.

Questo romanzo è un grande viaggio nel profondo dei sentimenti, delle emozioni delle sensazioni che l’amore sa mettere in moto.

Leila e Max potrebbero essere due fiamme gemelle, due anime destinate a stare assieme al di la dello spazio e del tempo.

La scrittura de L’istante ritrovato è molto fluida anche se i concetti espressi richiedono una certa attenzione nella lettura, una predisposizione alla riflessione. Grazie al romanzo di Maria Cristina Felci sarà possibile esplorare nuovi modi di intendere le relazioni, l’amore, la vita.

Romanzo d’amore ma non il solito romanzo rosa, perché regala al lettore grandi emozioni, nuove consapevolezze, punti di vista mai considerati.

È uno di quei libri che definisco spartiacque, c’è un prima ed un dopo la lettura, una volta letto questo romanzo ci si troverà cambiati, diversi, nuovi.

La lettura di questo libro è sicuramente un’esperienza che deve essere fatta, deve essere vissuta, ci si deve immergere nelle pagine di questo romanzo con grande apertura mentale, con grande voglia di scoprire nuove prospettive sul tema dell’amore.

Complimenti all’autrice per essere riuscita a trattare un tema abusato come l’amore in un modo così profondo ed intenso e complimenti alla casa editrice per aver avuto l’intelligenza d il coraggio di proporla al pubblico.

David Usilla