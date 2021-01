Almanacco musica 2020 – Finchè rimarrà solo la montagna.

Un anno apocalittico. Un anno in cui abbiamo dovuto rinunciare ai concerti (tra le tante perdite culturali). Un anno in cui la musica è andata avanti valorosamente, nonostante tutto. Perchè ho deciso di usare il titolo dell’ultimo lavoro di The Joy Of Nature (musicista portoghese ambient che vi consiglio spassionatamente)? Until Only The Mountain Remains. Perchè da quest’anno si intuisce una disfatta imminente e sempre più grande. Forse resterà solo una montagna. Da scalare. Per salvarci. Probabilmente penso che un giorno, in cima a quella vetta, potremo trovare un attimo di libertà (certo, non completa, una montagna ha pur sempre dei limiti strutturali), se non altro per respirare senza vincoli e lì godersi ancora quell’attimo di essenza naturale che ci circonda. Montagna come ultimo baluardo a difesa dell’armonia. Ci saranno abbastanza montagne per tutti?

Heavy

EP

Black Oath – Samhain – 9

Black

The Suns Journey Through The Night – Crawling Nebula Of Dismal Light – 8

Split

Reign/ Rulum – The Occult – 7

Death

Split

Shrykull – Split – 10

Compilation

Ossuary – Supreme Degradation – 10

Hardcore

Stigmatized – …A Wall Of Falseness – 10

EP

N. O. D. – N. O. D. – 9

Demo

Rise Of The Stateless Wolf – Born Dead/ Year Of The Rats – 10

Post metal

Nudist – Incomplete – 10 Rise Above Dead – Ulro – 9 Wows – Ver Sacrum – 8

Atmosfera

The Joy Of Nature – Until Only The Mountain Remains – 9

Split

Cameraoscura – Paenitentia/ Fatality – 10

Pop

M!R!M – The Visionary – 7

Musica elettronica

Carpenter Brut – Blood Machines – 8

EP

Ortrugo Cyclo – Ortrugo Cyclo 001 – 10 Fragments – Covid19 – 8

Rock alternativo

Submeet – Terminal – 7 Regarde – The Blue And You – 7

EP

Votto – Panbauletto – 8

Singolo

Los Bitchos – The Link Is About To Die – 10

Marco Zanini

Almanacco musica 2020

