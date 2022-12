INTERVISTA A DAVIDE CARROZZA – “IL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI” – CATARTICA EDIZIONI.

Abbiamo da poco recensito “Il migliore dei mondi possibili”, scritto da Davide Carrozza, edito da Catartica Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore. Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Qual è il tuo rapporto con la scrittura?

La scrittura è qualcosa di cui non potrei fare a meno, dà un senso di profondità alle mie giornate e a tutto quello che faccio. Da quando scrivo tutte le mie attività quotidiane, i miei pensieri e le mie sensazioni hanno assunto un significato più Anche se per via dei vari impegni lavorativi e famigliari non sono costante, so che la scrittura è sempre lì ad attendermi. Il modo in cui adesso osservo la realtà mi fa sentire uno scrittore anche quando non scrivo per molto tempo.

Come nasce l’idea per il tuo romanzo?

Ero in cerca di ispirazione per il mio secondo romanzo quando ho pensato appunto che proprio quello che stavo facendo potesse essere l’inizio di una storia. Ho scritto quindi la storia di uno scrittore che cerca ispirazione chiedendomi cosa significa essere ispirati e cosa si dovrebbe fare per esserlo.

C’è un personaggio che ti rappresenta di più?

I due protagonisti Giancarlo e Alessandro hanno entrambi qualcosa di mio ma nessuno dei due è sovrapponibile a me. Sono persone degne di essere chiamate tali e con la loro unicità.

Qual è stata la parte del romanzo più difficile da scrivere?

L’ultimo capitolo! Per questo capitolo ho scelto la forma epistolare. L’ho fatto per dare il tempo e il modo ai due protagonisti di dirsi con calma tutto quello che dovevano dirsi. Una scelta che all’inizio mi è sembrata azzardata ma che si è rivelata efficace per il risultato finale.

C’è qualcosa che a distanza di tempo cambieresti nella storia?

No nulla. Nemmeno scriverò mai un sequel. La storia è fatta, finita e completa cosi, un cerchio che si è chiuso con l’ultimo capitolo.

Stai lavorando ad un nuovo romanzo?

Un romanzo storico, ambientato in Italia negli anni di piombo sullo sfondo della lotta armata.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto