Hallan – The Noise Of A Firing Gun (EP) – Elettro alternative inglese

Hallan – The Noise Of A Firing Gun (EP)

Anno: 2023

Paese di provenienza: UK

Genere: rock alternativo/ new wave

Casa discografica: Nice Swan Records

1. Unwomanly Face Of War

2. The Colline Gate

3. Cut With The Kitchen Knife

4. Sisyphus

SPUMEGGIANTE. Credo sia la parola più adatta per definire il primo EP degli Hallan, nuova band inglese dedita ad un rock alternativo con dosi di new wave ed elettronica. I nostri avevano pubblicato un singolo in formato digitale nel 2020, Yesterday (With Him), mentre Noise Of A Firing Gun, oltre ad essere ascoltabile liberamente ovunque, è anche stato stampato in LP da Nice Swan Records. C’è tanto degli Editors negli Hallan, come si può ben sentire in The Colline Gate, ma il piglio e l’impeto con cui suona il quartetto lascia davvero il segno. In questa seconda traccia apprezzabilissimo il gioco di voci che si alternano e si inseguono, così come le parti di batteria elettronica che fanno tantissimo New Order.

Da applausi anche l’intro elettronica di Unwomanly Face Of War, mentre a mio avviso miglior momento della scaletta è Cut With The Kitchen Knife, brano dal ritornello semplicemente tenebroso e magnetico. Finale con un altro pezzo davvero valido, Sisyphus, a suo modo cupo ed intrigante. Un piccolo assaggio di questi Hallan, sole quattro tracce, che danno già un’idea chiara della qualità della loro proposta!

Voto: 10

Marco Zanini