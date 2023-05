Grid – Demo (Demo) – Da Milano nuova band punk marcia ma interessante!

Grid – Demo (Demo)

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk

Casa discografica: autoprodotto

1. Ils Vont Marcher

2. Mon Oncle Tito

3. Le Sidalique

Ogni tanto spunta qualche nuova band particolarmente marcia da Milano. A volte capita pure che spariscano improvvisamente! Mi auguro questo non succeda con i Grid, arrivati alle mie orecchie per passaparola e ricercati subito nei social, suggestioni per i prossimi eventi, flyer di live passati, link bandcamp… Non facilmente rintracciabili al momento devo dire. Non hanno una pagina Facebook a quanto pare e su Bandcamp rivelano poco di loro. Si intuisce solo che suonano in tre. Ciò che conta in ogni caso è la musica e questo demo di debutto dei Grid, seppur composto da soli tre pezzi, mette già in luce tratti interessanti. Innanzitutto, nonostante ci sia un abbondante uso di effetti sulla voce, sembra che i nostri cantino in francese.

gridgrid.bandcamp.com/album/demo?fbclid=IwAR2I2nQmGdUX92abqf3Q0SkMemCbUWqpaLAtWIbpPvKP0JyvppZH7azoC6I

Secondariamente si passa dalla corrosiva morbosità di Ils Vont Marcher ai vagiti malinconici e depressi di Mon Oncle Tito, traccia che ha più in comune con il post punk che con quello più tradizionale. Sugli scudi in questo caso una gran bella e marcia linea di basso e un bel finale condito da chitarre stridenti e atmosfere nebbiose. Un piccolo gioiello direi. Le Sidalique, brano che chiude la demo, si affida al dinamismo tipico del garage punk, con un cantato ficcante e sempre alterato allo spasimo dalla distorsione. Un interessante punto di partenza dunque, per una band che sembra promettere bene.

Voto: 9

Marco Zanini