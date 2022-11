Mostra: MILANO DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA Fino al 12/3/2023

MILANO DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA – Castello Visconteo Sforzesco, Novara – 22 ottobre 2022 – 12 marzo 2023

Un affascinante viaggio nella Milano dell’Ottocento attraverso alcune opere indimenticabili degli artisti più noti e molte altre di grande qualità di artisti considerati minori ma da riscoprire, realizzate in un periodo di vivace transizione, dal Romanticismo alla Scapigliatura, che ha segnato la storia dell’arte milanese e lombarda.

La nuova bella esposizione MILANO DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA al Castello di Novara dal 22 ottobre al 12 marzo, ideata e prodotta da Comune di Novara, Fondazione Castello e Mets Percorsi d’Arte con il patrocinio di Regione Piemonte, Commissione Europea, Provincia di Novara, Comune di Milano, Main Sponsor Banco BPM, intende illustrare, attraverso oltre settanta capolavori eseguiti dai maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, i mutamenti susseguitesi nel capoluogo lombardo tra gli anni dieci e i primi anni ottanta dell’Ottocento. Decenni turbolenti nei quali Milano ha visto la caduta del Regno napoleonico d’Italia, la costituzione del Regno Lombardo Veneto e la seconda dominazione austriaca, le prime rivolte popolari e le guerre d’indipendenza che nel 1859 avrebbero portato alla liberazione.

Il percorso espositivo, concepito dalla curatrice Elisabetta Chiodini coadiuvata da un Comitato scientifico di cui fanno parte Niccolò D’Agati, Fernando Mazzocca, Sergio Rebora, è articolato in otto sezioni che seguono l’andamento delle sale del Castello Visconteo Sforzesco e ripercorre l’evoluzione della pittura lombarda dal Romanticismo alla Scapigliatura, fenomeno culturale nato a Milano negli anni sessanta dell’Ottocento che coinvolgeva poeti, letterati, musicisti, artisti, uniti da una profonda insofferenza nei confronti delle convenzioni della società e della cultura borghese.

Esposte opere, tra gli altri, di Francesco Hayez, Giovanni Migliara, Luigi Premazzi, Luigi Bisi, Giuseppe Canella, Angelo Inganni, Giuseppe Molteni, Giovanni Carnovali detto il Piccio, dei fratelli Domenico e Gerolamo Induno, di Federico Faruffini, Filippo Carcano, Mosè Bianchi, Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni per un totale di 76 opere divise in 8 sezioni e un prologo

Prologo. La nuova sensibilità romantica

Sezione I. Pittura urbana nella Milano romantica

Sezione II. I protagonisti

Sezione III. Milano, da austriaca a liberata

Sezione IV. La Storia narrata dalla parte del popolo

Sezione V. Verso il rinnovamento del linguaggio: dal disegno al colore

Sezione VI. «Il sistema di Filippo Carcano. La pittura scombiccherata e impiastricciata»

Sezione VII. Verso la Scapigliatura

Sezione VIII. L’affermazione e il trionfo del linguaggio scapigliato

Sede Novara, Castello Visconteo Sforzesco, piazza Martiri della Libertà n. 3

Orari Martedì – domenica 10,00 – 19,00 – La biglietteria chiude alle 18,00

Aperture straordinarie: Martedì 1novembre, giovedì 8 e lunedì 26 dicembre, domenica 1, venerdì 6 e domenica 22 gennaio

Chiuso: sabato 24, domenica 25 e sabato 31 dicembre

Biglietti – Promozioni e convenzioni

Intero € 14,00

Ridotto € 10,00

Visitatori dai 20 ai 26 anni e over 65

Soci TCI Touring Club e FAI

Soci di “Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta”

Giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso non

accreditati dall’ufficio stampa

Soci di altri enti convenzionati muniti di tessera

Insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Promozione famiglia – Accompagnatori (massimo 2) di ragazzi dai 6 ai 19 anni

Promozione cupola – Visitatori della Cupola di San Gaudenzio

Ridotto Gruppi € 10,00 Gruppi composti da almeno 10 persone (Prevendita obbligatoria)

Ridotto ragazzi € 6,00 Ragazzi dai 6 ai 19 anni

Gratuito Minori di 6 anni, Disabili muniti di certificazione, Guide turistiche abilitate con tesserino di riconoscimento, Giornalisti accreditati dall’Ufficio Stampa Insegnanti accompagnatori di gruppi composti da almeno 10 studenti, Soci di “Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta” e “Abbonamento Musei Formula Extra”.

Promozione famiglia: hanno diritto al biglietto ridotto gli accompagnatori (massimo 2) di ragazzi dai 6 ai 19 anni

Promozione Cupola: i visitatori della mostra avranno diritto di accesso alla Cupola di San Gaudenzio con biglietto ridotto; i visitatori della

Cupola avranno diritto di accesso alla mostra con biglietto ridotto.

Galleria Giannoni: i visitatori della mostra avranno diritto alla Galleria Giannoni con biglietto gratuito.

Prevendita obbligatoria solo per i biglietti ridotti Gruppi

Visitatori singoli:

Online: www.vivaticket.com

Call Center: 882.234 (lun.-Ven. 9,00-19,00 – Sab. 9,00-14,00)

Call Center dall’estero: +39.041.2719035

In biglietteria: Mar.-Ven. 10,00-18,00

Gruppi:

E-mail: [email protected]

Nella richiesta è importante indicare: titolo, data e luogo dell’evento numero partecipanti (minimo 10 persone) anagrafica completa (nome Agenzia/Associazione/Ente, indirizzo, telefono e nome referente)

Audioguide € 3,00 (Device o applicazione scaricabile su smartphone)

€ 2,00 prezzo scontato per ragazzi dai 6 ai 19 anni (solo applicazione)

Visite guidate Visita guidata scuole (75 minuti) € 80,00

Visita guidata gruppi (75 minuti) € 100,00

Visita laboratorio scuole (90/120 minuti) € 120,00

Visita laboratorio gruppi di famiglie (90 minuti) € 140,00

Visita guidata singoli a calendario € 10,00 a persona

Visita laboratorio famiglie a calendario € 10,00 a persona

Prenotazioni visite guidate e laboratori didattici per gruppi e scuole

Ad Artem s.r.l.

[email protected]

Tel. 02 6597728

da lunedì a venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00

Informazioni online e social METS Percorsi d’arte

www.metsarte.com

www.facebook.com/metspercorsiarte/

www.instagram.com/mets_percorsi_arte/

Ufficio stampa Lucia Crespi | tel. + 39 02 89415532 – 02 89401645 |