Fanteria Di Prima Linea – Proctology – Un impatto animale.

Fanteria Di Prima Linea – Proctology

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore/ thrash metal

1. Intro

2. Proctology

3.Udine In Fiamme

4. Rissa A Pozzuolo

5. Bigos

6. Lamenti

7. Notti

8. Soffocati Dalla Merda

9. Cimiteri

10. Gabbie

11. Chris Morris

12. Sodoma

13. Correre

14. Impatto Animale

15. Toiboia

16. Outro

I Fanteria Di Prima Linea sono ormai un’istituzione nel circuito underground e fanno della loro attitudine goliardica, fragorosa ed irriverente il loro tratto distintivo. Di base a Udine e frequentemente impegnati ad esibirsi live nel nord Italia, ancora calati dopo anni nel mondo che fa’ del “fai da te” e del “cazzo me ne fotte, io suono” le proprie ragioni di vita, se vi capiterà di finire in qualche lercio bar potreste rimanere mitragliati dal loro mix di punk hardcore di matrice italiana e metal in ampio senso del termine; non è raro percepire nei loro pezzi influenze che spaziano soprattutto dal thrash, passando per l’heavy e l’hard rock, ma senza disdegnare richiami più moderni e groove. E’ proprio il caso di dirlo, se cercate un gruppo capace di posizionarsi a metà strada tra l’attitudine hardcore e quella rock’n roll dovreste pensare ai Fanteria Di Prima Linea. Ma la gogliardia non è tutto e penso sia proprio questo particolare a mettere così in risultato un album che fin dal titolo e dalla copertina non prometterebbe nulla di particolarmente serio!

Proctology, album del 2023 del gruppo friulano, dalle sembianze antologiche (ben sedici tracce) si apre con un intro misterioso che ci getta nella traccia che titola il disco, un insistito coro tratteggiato da abrasivi riff thrash anni ‘80. Cattiveria ed ironia che riportano all’approccio scanzonato di gruppi come gli Acid Drinkers. Claustrofobica ed oscura la seguente Udine In Fiamme, scandita da un gran bel lavoro ritmico alla batteria e spezzata da una curiosa incursione zingara nel finale. Spietata e virulenta Rissa A Pozzuolo, sfodera il solismo di chitarra tipico di un gruppo che non nasconde mai di apprezzare tantissimo anche il metal e continua a risaltare fieramente la tecnica comunicativa dei Fanteria Di Prima Linea, rozza e diretta, violenta e giusta. Non è da meno Bigos, rock’n rolleggiante e carichissima!

Dopo la martellante Lamenti, Notti vede la partecipazione straordinaria di Pol, cantante dei celebri ed intimenticati Congegno, e infatti le vibrazioni che la fanno da padrone sono quelle più hardcore possibili. Brano tutt’altro che scontato, vista la trasformazione virtuosa che abbraccia offrendo una spettacolare fase melodica e sofferta. Soffocati Dalla Merda è schizoide, isterica e veloce, un delirio spasmodico quasi in stile Impaled Nazarene. Cimiteri, introdotta da un grido belluino, ci riporta nello speed thrash più irruento, ed è un ottimo viatico per permettere ai Fanteria di urlare oscenità sparse. Ottime le parti strumentali: basso in pole position, stacchi e ripartenze. Gabbie è un perfetto incontro tra punk e metal, cinetica e psicotica. Seconda collaborazione del disco, questa volta è Guglielmo dei Minoranza Di Uno, la traccia si avvale anche di un ottima scrittura per quanto riguarda i testi. A proposito di bei testi per il sottoscritto però il momento più alto di Proctology è Chris Morris. Il pezzo dedicato al comico britannico è una vera e propria perla, una fusione tra il gusto melodico dei grandi del passato hard ‘n heavy e la disperazione del black metal. Fino a questo punto i Fanteria Di Prima Linea avevano accennato alla loro personalità, ma con questo pezzo la certificano, tra riff liquidi, sfuriate minimali, assoli di chitarra davvero ben scritti e una lunghezza da suite. Furiosa ed intransigente, Sodoma ricorda quasi l’impatto dei Metallica più thrash, ma ha un messaggio politico antifascista decisamente esplicito; perfetta la scelta dei riff nella seguente Correre, una vera altalena di punk, black metal e thrash, così come incuriosisce la scrittura del testo. Finale tutto dedicato alla proverbiale irriverenza dei Fanteria con Impatto Animale e Toiboia, sgangherata e trascinante dedica allo stato d’ebrezza.

E dopo averci congedati con l’Outro (dai sentori pornografici o ambient, decidete voi) posso tranquillamente dire che questo Proctology dei Fanteria Di Prima Linea entra di diritto tra le migliori uscite del genere del 2023. Perchè? Perchè i ragazzi se ne sbattono delle etichette, mixano a piacimento universi di cui sentono di far parte in una supernova di violenza musicale. Diffidate da ciò che troppo spesso vi spacciano manager e grandi eitchette underground, la musica vera spesso viene da più in basso.

Voto: 9

Marco Zanini