Recensione: Rocco Cosentino – Viaggio all’inferno – Segreti in giallo Edizioni

Il volume proposto da Segreti in giallo edizioni e firmato Rocco Cosentino: “Viaggio all’inferno” è tratto da una storia vera, opportunamente romanzato dallo scrittore per mantenere la riservatezza (cambiando dettagli di contorno come nomi e riferimenti geografici).

Lo stile è molto scorrevole e la narrazione coinvolgente, coi suoi capitoli abbastanza brevi che garantiscono un certo ritmo.

Uno degli argomenti presenti nel libro è quello del lavoro.

L’autore ci fa vivere gli stati d’animo e la quotidianità di un uomo che è costretto a lasciare la sua terra per seguire la nuova sede dell’ azienda per il quale lavora, con la speranza di poter migliorare o almeno mantenere una certa stabilità economica, ma la vita lo metterà difronte a una verità alquanto complicata e per nulla facile da gestire.

Ma c’è anche qualcos’altro di assai drammatico: in “Viaggio all’inferno” si trattano le tematiche della violenza di genere e addirittura della pedofilia.

Le donne vengono trattate come oggetti e sono alla mercé di maschi che le vedono solo come mezzo per raggiungere i propri scopi e non essere umani da rispettare.

I bambini sono carne per i pedofili che compiono atti ancora peggiori di prevaricazione approfittando della loro posizione di adulti con ruoli importanti.

Merita sempre un applauso chi, in questo mondo ogni giorno più cotonato dove tutto deve essere politically correct, ha il coraggio di scrivere (e di pubblicare) romanzi che di cotonato non hanno nulla, che guardano sotto il tappeto dove qualcuno ha nascosto la spazzatura e la riporta alla luce, almeno agli occhi di chi è ancora disposto a vedere.

Un romanzo drammaticamente attuale per tanti versi, utile a chi sia appassionato di tematiche sociali e non voglia che si allenti l’attenzione su questioni di peso.

Matteo Melis