Mr evidence – Il killer degli specchi”  A. Barone, F. Guaglione, A. Camerini

Recensione: “Mr evidence vol 3 – Il killer degli specchi” A. Barone, F. Guaglione, A. Camerini – Sergio Bonelli Editore

“Il killer degli specchi” è il terzo volume della serie “Mr Evidence” che secondo gli ideatori dovrebbe svilupparsi in otto volumi.

Le prime pagine danno alcune delucidazioni delle puntate precedenti, e poi si piomba nella storia.

Questo volume è in qualche modo la fine di un primo capitolo, dove molte cose si concludono, ma rimane irrisolto l’enigma principale che porta i nostri protagonisti a muoversi.

La storia si sposta su due punti di vista, quella dell’ospedale e quella dei nostri eroi e questo ci permette di capire a trecentosessanta gradi quello che sta succedendo.

Rispetto ai due volumi precedenti, a mio avviso, i Balloon sono molto più pieni e la lettura risulta più lunga ma non pesante, soprattutto se si apprezzano le caratteristiche dei personaggi sui quali spicca per loquacità Mr Truth.

In “Il killer degli specchi” veniamo anche a scoprire e a ricapitolare le caratteristiche di ciascun personaggio ma con un punto di vista originale, quello degli occhi dei “cattivi”.

Il volume, come detto, è in qualche modo conclusivo almeno per un filone della storia e ci permette di capire cosa potremo aspettarci (almeno credo) nei volumi a seguire.

Il quarto volume della saga vedrà la luce a giugno 2024.

Anche in “Il killer degli specchi” il disegnatore è cambiato. In questo volume i disegni sono di Andrea Camerini mentre nei volumi precedenti erano di Fabrizio De Dorides nel primo e Giovanni Timpano nel secondo.

Nel terzo volume è interessante la parte introduttiva in cui al lettore viene spiegato qualcosa circa un misterioso taccuino di cui non voglio svelare nulla, e altre curiosità che ci fanno entrare ancor meglio nella storia.

Non ci resta che vedere come procede “Mr Evidence”, progetto creato da Fabio Guaglione, Fabio Resinaro e Adriano Barone per scoprire alla fine dove ci porterà.

Di seguito il resto delle firme che danno vita a “Mr Evidence”:

Mr. Evidence è creato da: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro e Adriano Barone.

Mr. Evidence vol 3: Il killer degli specchi.

Soggetto e sceneggiatura: Adriano Barone e Fabio Guaglione.

Disegni: Andrea Camerini.

Colori: Daniele Caramanico.

Supervisione colori: Emiliano Mammucari.

Illustrazione di copertina: Carmine Di Giandomenico.

Lettering: Luca Corda.

Assistente di redazione: Cassandra Botta.

Progetto grafico e impaginazione: Studio Ram.

Impaginazione fumetto: Fabio Salvitto.

Creazione ed editing font: @ SBE Marina Sanfelice.

Direzione editoriale: Michele Masiero.

Responsabile settore libreria: Giovanni Mattioli.

Sandra Pauletto