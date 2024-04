Mr Evidence 1 -“La prova della tua esistenza” – A. Barone, F. Guaglione, F. Desdorides.

“Mr Evidence Vol 1 – La prova della tua esistenza ” – A. Barone, F. Guaglione, F. Desdorides.

“La prova della tua esistenza” è il primo volume di una serie a fumetti edita da Sergio Bonelli Editore, distribuito nelle librerie/fumetterie, cartonato a colori, formato 30 x 22,5 circa, di 80 pagine.

Il primo volume introduce storia, location e personaggi.

Ci troviamo indicativamente in un ospedale psichiatrico ma i “pazienti” sono tutt’altro che pazzi, è più corretto definirli speciali, in quanto almeno i quattro protagonisti che noi veniamo a conoscere hanno delle caratteristiche che, si potrebbero chiamare, in qualche modo, poteri della mente.

Il gruppetto all’insaputa di quasi tutto il personale sanitario fa amicizia e parlando fra loro, si rendono conto che lì dentro qualcosa non torna e cercano di vederci chiaro.

I balloon, salvo qualche eccezione, non son troppo lunghi, il carattere ha una dimensione che rende la lettura facilmente leggibile.

La storia è accattivante e va a collocarsi in quel filone, ultimamente popolare, delle capacità mentali, per quanto i nostri eroi non abbiano superpoteri alla “Stranger things” per intenderci.

In Mr Evidence non ci sono mostri, né super cattivi da sconfiggere, ma il male sotto sotto c’è, ed è un male ancora più pauroso perché si nasconde nella normalità, nelle istituzioni…

Nel volume nelle pagine finali ci sono alcuni approfondimenti sui personaggi, su quello che succede dietro le quinte…

Mr Evidence, secondo le indicazioni rilasciate al Lucca Comics, dovrebbe essere composto da otto volumi.

Le firme che troviamo in “Mr Evidence 1 – La prova della tua esistenza” sono le seguenti:

Mr. Evidence è creato da: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro e Adriano Barone.

Soggetto e sceneggiatura: Adriano Barone e Fabio Guaglione.

Disegni: Fabrizio Des Dorides.

Assistente alle chine: Michele Pasta.

Colori: Alessia Pastorello, Stefania Aquaro, Adele Matera e Beatrice Galli.

Supervisione colori: Emiliano Mammucari.

Illustrazione di copertina: Carmine Di Giandomenico.

Lettering: Luca Corda.

Assistente di redazione: Cassandra Botta.

Progetto grafico e impaginazione: Studio Ram.

Impaginazione fumetto: Fabio Salvitto.

Creazione ed editing font: @ SBE Marina Sanfelice.

Direzione editoriale: Michele Masiero.

Responsabile settore libreria: Giovanni Mattioli.

Sandra Pauletto