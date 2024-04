TA GA DA – This Is How We Dance – Come ballano i TA GA DA

TA GA DA – This Is How We Dance

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock alternativo

Membri: Alberto Tessariol – chitarra e voce; Jesse De Faccio – basso e voce; Francesco Gambarotto – batteria e voce

Casa discografica: Dischi Sotterranei

1. Hamster The Wheel

2. Franz

3. The Weather Song

4. Mother

5. Receding Hairlines

6. Is It Ok To Take A Walk?

7. This Is How We Dance

Bisogna dirlo, l’approccio ai TA GA DA è spiazzante! E positivamente! Con una copertina così infatti si potrebbe pensare di essere di fronte all’ennesimo gruppo indie; ma una volta fatta partire Hamster The Wheel l’orecchio inizia a captare sonorità non di consueto imbracciate e mischiate. Ad un primo ascolto This Is How We Dance si è fatto strada man mano nella mia testa, convincendomi pezzo dopo pezzo fino a farmi realizzare che i TA GA DA sono dei fottuti geni. A partire dalla prima traccia succitata, compendio di pop e math rock, attraversando i richiami garage zingari di Franz, transitando sulle montagne russe sonore di The Weather Song, dal ritornello fantastico e magnetico, il trio di Padova ci mostra come si balla alla loro maniera, con un debutto che sprizza libertà e ispirazione da ogni poro.

Il tutto tratteggiato da belle linee vocali e da un lavoro di batteria enorme. Per provare l’ecletticità e la bravura dei TA GA DA è indispensabile farsi un giro alla traccia numero 4, quella Mother dall’incipit praticamente prog che si evolve lentamente con frammenti rock indefinibili ma bellissimi. Un crescendo quasi lisergico ed ipnotico che lascia sorpresi ed ammaliati. Sonorità tipicamente britanniche davvero piacevoli per Receding Hairlines, in odore di Blur. Batteria martellante in Is It Ok To Take A Walk? che non accenna a diminuire la voglia di creare dei TA GA DA, in bilico tra strati garage e stacchi quasi hardcore, ma sempre con la stessa magica costante di scrivere ritornelli trascinanti ed orecchiabili.

Caratteristica ribadita a gran voce nella liberatoria This Is How We Dance, dal pathos quasi da coro da stadio. Personalmente ho avuto anche il piacere di vedere i TA GA DA dal vivo e vi posso confermare che il gruppo c’è, è in carne e ossa, non è frutto di IA e spacca. This Is How We Dance, che già si avvale di un’ottima produzione, forse potrebbe portare il gruppo ad una ancora migliore resa sonora su disco, ma ciò che conta è che già per essere un’opera prima è a mio parere uno dei migliori lavori dell’anno.

Voto: 10

Marco Zanini