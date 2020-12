Recensione: “In missione con:… Giambattista Tiepolo” Edizioni Gallerie d’Italia / Skira.

Il libro-gioco “In missione con: … Giambattista Tiepolo” Edizioni Gallerie d’Italia / Skira, che in apparenza può sembrare un piccolo volumetto cartonato di 48 pagine, formato 19 x 26, è in realtà un grande colpo di genio per avvicinare i bambini, ma non solo, al magico mondo dell’arte.

“In missione con:… Giambattista Tiepolo” è infatti un libro che ti fa viaggiare fra le opere del Maestro, dopo averlo conosciuto. In particolare si analizzano più nel dettaglio cinque dei suoi dipinti:

Trionfo di Aureliano

Il banchetto di Cleopatra

La gloria del Principe Vescovo

Angelica e Medoro

Santa Tecla

Il testo è sintetico e chiaro è circondato da immagini e disegni che catturano l’attenzione incuriosendo il giovane lettore.

Il volume è impostato come una vera e propria avvenuta nel mondo dell’arte, al punto che nelle primissime pagine viene indicando il necessario da portare con sé per il viaggio: ( forbici temperamatite e simili)

È un libro-gioco che il lettore (o la lettrice) potrà fare da solo o in squadra con amici e familiari, perché, per quanto sia indicata una fascia di età, secondo me, è veramente adatto a tutti.

La divisione del volume non è in capitoli ma in: “Missioni” trovata geniale ed accattivante per far vivere la lettura con lo spirito dell’avventura.

In ogni “missione” vengono proposti dei quiz o dei rompicapi collegati al testo, alla figura del maestro e alle sue opere .

Una volta terminate tutte le missioni, alla fine del libro quindi, non solo il lettore si sarà divertito, ma avrà anche imparato diverse cose sulla vita di Giambattista Tiepolo e sui suoi quadri.

Libro fondamentale per gettare un seme verso la scoperta del fantastico Mondo dell’arte con la leggerezza di un gioco e la precisione documentale di un saggio.

Volume assolutamente originale nel suo genere, che merita la vostra attenzione come idea per le prossime festività ma assolutamente anche per qualsiasi altra occasione.

Consigliato sicuramente anche per i docenti di arte immagine.

Segnaliamo che su richiesta, del volume esiste anche il formato audiolibro.

Le illustrazioni de “In missione con:… Giambattista Tiepolo” sono di Camilla Ronzullo

Testi a cura di Stefano Zuffi

Concept e attività a cura di Martina Fuga in collaborazione con Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo

Sandra Pauletto