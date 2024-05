Recensione della Silloge “Emozioni difficili”, di Giampaolo Giampaoli, Controluna Lit Edizioni

La nuova silloge proposta dal poeta Giampaolo Giampaoli comunica un mare di stati d’animo ed emozioni non sempre ridenti, ma capaci di toccare le corde del cuore.

La silloge si divide in quattro parti (Luce della natura, Persone, Specchio di riflessione, Passi nella moltitudine) ognuna delle quali affronta, con la sensibilità provata da sentimenti contrastanti, tra la realtà e il sogno e il desiderio, spesso irraggiungibile, di un appagamento.

La scrittura schietta a tratti commovente e drammatica per gli animi più sensibili, permette di entrare nei sentimenti del poeta facendoli propri.

La silloge, breve ma intensa, lascia ad ogni carme letta quel senso di appagamento nostalgico classico della poesia moderna.

Alcune poesie sono dedicate a delle persone care al poeta, tra cui suo padre, poesia toccante e commovente in cui l’acqua come lacrime fa la sua comparsa, riuscendo a trasmettere esattamente l’emozione cercata.

La silloge “Emozioni difficili” si chiude con una poesia intitolata “L’addio” in cui il senso dell’abbandono e della perdita permea la breve composizione, facendo provare al lettore un reale senso di vuoto, lasciandolo come il poeta: “a seguire il soffio del vento, mentre il treno correva più della sua fantasia, si portava via un amore, non lo avrebbe restituito.” (dalla poesia all’interno della silloge: Addio)

La silloge è edita da Controluna Lit Edizioni, composta da poco più di 50 poesie e costa €14.

Sandra Pauletto