Silloge: Quasi madre – Rita Pacilio – PeQuod Edizioni.

Rita Pacilio (Benevento 1963) è poetessa, scrittrice, sociologa, mediatrice familiare, si occupa di poesia, di critica letteraria, di metateatro, di saggistica, di letteratura per l’infanzia e di vocal jazz.

Una figura poliedrica che nel suo “Quasi madre” si mette a nudo facendo riecheggiare nei suoi versi il suo dolore più grande: il rapporto con la madre.

Vederla fragile come una bambina dalla testa curva, aspra e disperata fa riaffiorare in lei vecchi rancori sempre vivi.

Anche un abbraccio sembra un atto eroico quando devi ingoiare l’orgoglio: accudire chi ha tanto amato, ma in cambio le ha riservato solo “occhi di pietra “, la fa sentire come un libro mai letto o una ferita mai curata!

E ogni giorno, nonostante l’età, le rimane il desiderio di piacerle un’altra volta, almeno una volta!

La colloquialità dei suoi versi li rende immediati, sembra quasi di vedere nitidamente le scene e le protagoniste, sentirne il pathos, il dolore e la delusione…l’enfasi del desiderio di approvazione che noi tutti, almeno una volta, abbiamo sperimentato per poi imparare con l’esperienza e l’età, che tutto quello che ci manca lo possiamo trovare in noi stessi .

Una silloge che sicuramente chi ha genitori anziani potrà forse percepire più nel profondo, ma che consiglio a tutti gli amanti della poesia, perché Rita Pacilio trasmette emozioni e sensazioni che tutti meritano almeno una volta nella vita di sperimentare

La silloge è in commercio dal marzo 2022, edita da PeQuod Edizioni.

Valentina Accordino