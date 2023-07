Recensione: “A un ricordo da te” di Selene Pascasi – Scrivere poesia edizioni

“A un ricordo da te” di Selene Pascasi è una raccolta di 50 poesie in versi sciolti ispirate dalla malattia che ha colpito il padre dell’autrice, l’Alzheimer e che l’ha costretta a sopportare ed affrontare tutte le sfaccettature del dolore salendo su una giostra di nostalgia.

Quello che colpisce sin dall’indice è la meticolosità nell’organizzare le poesie in ordine alfabetico, la stessa cura che si evince nella scelta del lessico che appare molto ricercato.

È una poesia prettamente nata dall’introspezione di una donna che deve fare i conti con l’accettare che il padre non sia più la sua guida ma solo un vecchio innocente, nelle sue rughe da bambino e nei suoi sorrisi senza corpo.

Questa condizione si palesa come un ergastolo cosciente che lascia i protagonisti “analfabeti di storie”, le solitudini della memoria sono cappi d’acciaio che condannano a morire nell’anima ma non nel corpo.

Dalle parole della poetessa si scorge la dedizione con cui affianca il padre mentre affronta il suo viaggio con quella che lei stessa definisce “eleganza del cigno”. Lei si trova a vivere quel momento in cui da figli si diventa genitori e si è tenuti ad assumere l’autorevolezza e le responsabilità che il nuovo ruolo comporta.

In questa raccolta non mancano il tema dell’amore e gli inni alla vita come la poesia “Ibisco” che esorta alla rinascita.

La sensibilità della Pascasi riesce a suscitare emozioni contrastanti: la compassione nella cura di una persona amata, lo sconforto e la spinta vitale che nasce da esso, la passione dell’amore e la malinconia dei ricordi.

Il libro è edito da “Scrivere Poesia edizioni”, la prefazione è a cura di Flavio Pagano.

Il prezzo di copertina è di 15 euro, un terzo del ricavato sarà devoluto alla Onlus AIRALZH,(Associazione Italiana Ricerca Alzheimer).

Valentina Accordino