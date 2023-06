Mostra “Alessandro Magno e l’Oriente” fino al 2023 al 28 agosto 2023, Napoli

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospita la preziosa mostra “Alessandro Magno e l’Oriente”. Per omaggiare la grande figura del condottiero macedone.

È visitabile fino al 29 agosto 2023 costituita da circa 170 opere attraverso le quali viene narrato tutto il percorso di conquista di Alessandro Magno, compresi l’annessione dell’Egitto dei Faraoni, il Medio Oriente e la Persia, fino a raggiungere la lontana India.

La mostra si delinea in due filoni:

Al pianterreno troviamo l’Atrio Monumentale, mentre al secondo piano si arriva al Salone della Meridiana, che conduce ai tre giardini storici con altri collegamenti in tema. Una mostra prettamente di rilevanza storica ed internazionale: le opere giungono da ogni angolo del mondo (Persia, Gandhara) per unirsi, in questa grande occasione, alla moltitudine di reperti della collezione permanente del Museo, luogo che conserva ben tre ritratti del grande condottiero.

Affascinanti e curiose le raffigurazioni di Alessandro su gemme, svariati manufatti, sculture e busti (con pezzi provenienti dal Museo del Louvre, come il busto-erma, copia da un originale di Lisippo) e altrettanto affascinante la profetessa che annuncia il destino del re.

Monili e manufatti di vario tipo raccontano la vita dei macedoni e persiani, della seconda metà del IV sec. a.C., tra i quali spicca il conflitto eterno, reso famoso dal celebre Omero e poi da Erodoto, tra Greci e Persiani.

Sono altresì testimonianze , scolpite nel marmo, le statue equestri giunte in parte dal British Museum e in parte da Lanuvio. Dal tempio di Iside, Pompei, la stele egizia riporta in geroglifico alcuni richiami alle imprese macedoni. Segno dell’ammirazione totale da parte dei sacerdoti egiziani per Alessandro che arrivarono al punto di venerarlo.

Di notevole importanza anche i reperti che rappresentano o ricordano i collaboratori dello stratega e le loro imprese

Di seguito le informazioni di servizio.

Luogo: MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Piazza museo 19, Napoli

Periodo: dal 29 maggio al 28 agosto 2023

Orari: 9.00 – 19.30. Chiuso martedì

Prezzi:

Biglietto intero nominativo € 22.00, valido per due giorni consecutivi di apertura del Museo, con visita Museo più Mostra.

B. Il biglietto per i gruppi, cumulativo, a tariffa intera, vale 1 solo giorno, però si possono, in alternativa, acquistare biglietti individuali nominativi, validi 2 giorni.

Famiglie: € 40 (due adulti)

Gratuito: Cittadini sotto i 18 anni della Comunità Europea ed extracomunitari. Portatori di handicap. Per tutti la prima domenica del mese #domenicaalmuseo, 2 giugno e 4 novembre 2023.

Esposizione organizzata dal MANN e diretta da Paolo Giulierini

Curatori: Filippo Coarelli e Eugenio Lo Sardo

Enti promotori:

Ministero della Cultura italiano Ministero della Cultura e dello Sport della Grecia

Sito ufficiale: mann-napoli.it

