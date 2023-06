Recensione: Mindcage – Mente criminale.

Il film diretto dall’ italianissimo Mauro Borrelli, i cui lavori sono spesso di genere horror, è un thriller che sicuramente non punta sullo splatter o effetti speciali raccapriccianti.

Era da un po’ che non vedevo un buon thriller investigativo e il trailer ufficiale mi ha incuriosito spingendomi al cinema.

Poco dopo l’inizio del film, quando inquadri la situazione, anche chi non è super appassionato di cinema, non potrà non cogliere dei tratti diciamo “analoghi” ad un altro film sul generis, e ammetto che questo mi ha procurato diverse smorfie di disappunto perché pensavo si trattasse della brutta copia del film famoso.

Ma per quanto è innegabile un palese rimando Mindcage è molto di più.

È un film che in qualche tratto può peccare di superficialità, e che a volte può farti dire “Eh, sì… vabbè…” ma si tratta di dettagli che può cogliere uno un po’ esigente, che oltre a godersi la storia vuol anche trovare il pelo nell’uovo, perché qualsiasi film a mio avviso è; bello sì, però..

Ok in Mindcage di “però” ce ne sono, ad iniziare dall’ impostazione speculare ad un altro film, eppure quello che all’inizio sembra banalmente una specie di “plagio” ha invece radicate motivazioni che si sarebbero potute ottenere in modo diverso, ma non esiste un divieto che impedisca ad un regista di riproporre una location, quindi alla fine va bene così.

Altri “però” si trovano lungo la pellicola, in alcuni ritrovamenti un po’ troppo sbrigativi a mio avviso, ma niente che alla fine renda meno godibile la storia.

Siccome, per quanto mi sforzi, appartengo anch’io alla categoria del pelo nell’uovo, anche se lo ritengo più un atto di rispetto verso il film perché certe cose si notano solo perché si guarda con attenzione, segnalo: può in un auto in movimento restare immobile una pendente appeso al posto dell’Arbre Magique? Io credo di no ma in Mind Cage sì. Dettagli certo, non è questo che mi fa cambiare opinione sulla pellicola che infatti reputo geniale e comunque ben fatta.

Non ci sono scene troppo violente o truculente, il linguaggio è sempre pulito, dico questo a solo titolo informativo non perché la loro eventuale presenza rappresenti per me un problema.

www.comingsoon.it/film/mindcage-mente-criminale/62496/video/

La scheda relativa al cast e dettagli la metto in coda.

Mindcage è un thriller capace di farti sospettare di tutte le pedine in gioco, non si fa in tempo a puntare sulla colpevolezza di uno, che avviene qualcosa che lo scagiona ai tuoi occhi e ti fa cambiare obbiettivo.

Il finale è una bomba che in un colpo solo mette a posto tutti i pezzi del puzzle, ti fa restare a bocca aperta e “geniale” è tutto quello che puoi dire.

Io vi consiglio di andarlo a vedere, ha delle pecche ok, non vincerà l’Osca,r ma il prezzo del biglietto lo vale tutto.

Titolo originale

Mindcage

Data di uscita 8 Giugno 2023 (Italia)

Genere Thriller , Poliziesco , Drammatico , Giallo

Regia Mauro Borrelli

Paese USA

Durata 96 Min

Distribuzione Notorious Pictures

Cast:

Elisha Bascomb, Alba Borrelli, Neb Chupin, Nikola Chupin, Barry Clifton, Nahesi Crawford, Harold Dennis, Billy Ray Estes, Amy Eversole, Katherine Forbes, Victoria Fox, Cassandra Gava, Jacob Grodnik, Kent Harper, Dominic Hernandez, Candyce Hinkle, Robert Knepper, Martin Lawrence, John Malkovich, Ritchie Montgomery, Chris Mullinax, Melissa Roxburgh, Nellie Sciutto, Jules Brown, Aiden Turner

Sandra Pauletto