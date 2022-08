“Santi e Demoni italiani”, Les Flaneurs, Antologia di racconti, autori vari

Ci si aspetterebbe che quella proposta da Les Flaneurs sia un’antologia di racconti dalla tematica più o meno religiosa facendo riferimento esclusivamente al titolo “Santi e Demoni italiani” ma non è esattamente così.

Si tratta di quello che oserei definire una trovata letteraria che per quanto ne so (non si può sapere tutto) ha pochi precedenti nel suo genere.

“Santi e Demoni italiani” è sì una raccolta di racconti di autori vari, ma è legata ad una pubblicazione precedente: “Sancta Sanctorum”, romanzo di Gilbert Gallo di cui l’ antologia è a suo modo una costola, uno spin-off o un sequel.

Il grandioso di questa struttura narrativa o progetto editoriale (a seconda di come si vuole chiamarlo) è che i racconti hanno un loro senso anche se non si ha letto il testo che per così dire ne è la Genesi.

“Santi e Demoni italiani” e i racconti che racchiude troverà sicuramente il plauso anche dei più esigenti lettori di quel genere fantasy/horror calato però nella contemporaneità, o in un non meglio definito futuro.

Le ambientazioni e le idee sono originali per tematiche e svolgimento, cosa non sempre facile trattandosi di un campo, sì ampio, ma decisamente battuto.

La lettura è ovviamente consigliata agli amanti del Fantasy ma anche ai lettori curiosi che amano gli esperimenti e le iniziative alternative come quella proposta da Les Flaneurs & Gilberto Gallo.

Lo so che i lettori tendono a storcere il naso quando si parla di racconti ma dobbiamo sfatare questa leggenda metropolitana che vuole di poco valore libri diversi dal saggio e dal romanzo e questo volume è ottimo a perorare la causa, si legge bene, le storie non lasciano perplessi o delusi, e poi la maggior parte delle persone non dice sempre che non ha tempo di leggere? ottimo allora sarà per loro più facile leggere un racconto alla volta piuttosto che avventurarsi in un luuuungo romanzo!

Matteo Melis