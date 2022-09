L’eredità degli Sforza di G.L. Barone (Newton Compton)

In poco più di un anno questo è il terzo libro di G.L. Barone che abbiamo il piacere di recensire e devo dire che ogni volta, nel momento in cui la parola fine sancisce il termine della lettura nella mia testa si illumina una scritta, “e se fosse davvero andata così?”. “L’eredità egli Sforza” (Newton Compton) non fa eccezione, anche in questo libro c’è una giusta miscela tra vero, verosimile e fantasia, c’è un equilibrio assolutamente perfetto tra quello che la Storia ci tramanda, quello che avrebbe potuto tranquillamente essere successo e ciò che invece è puramente figlio della fantasia dell’autore. Ci sono molti personaggi realmente esistiti, rappresentati sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico in maniera molto aderente a quello che ci è stato tramandato dalla documentazione storica, e molti invece frutto della straordinaria fantasia dell’autore, personaggi che sono perfettamente inseriti in quello che è il contesto storico in cui muovono i loro passi. È particolare il fatto che a ben guardare non ci sia un protagonista principale attorno a cui gira la storia, bensì una serie di personaggi tutti di grande rilievo, tutti fondamentali, tutti molto ben caratterizzati e ricchi di sfumature da scoprire. Se è vero che un bel quadro risalta molto di più se contenuto in una bella cornice, così credo che una bella storia risalti di più se calata in una ambientazione ben descritta, ben caratterizzata in cui il contesto socio-culturale emerge in tutte le sue dinamiche e sfaccettature. Barone ci restituisce un fedelissimo ritratto della Milano del periodo tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500, un affresco della città della quale si possono quasi sentire i suoni, gli odori, le atmosfere, della quale è facile apprezzare ogni piccola sfumatura. La storia è coinvolgente, avvincente, ricca di colpi di scena e molto ben costruita, ma possiamo dire che questa ormai non è una novità per un narratore della qualità di G.L. Barone, autore che ci ha abituato nel tempo a thriller storici di un livello di assoluta eccellenza. Quello che stupisce è il fatto che ci troviamo di fronte ad un autore che nonostante sia molto prolifico, mantiene sempre alta l’asticella della qualità suoi lavori, riesce sempre a stupire il lettore, a regalare un’esperienza di lettura di grande impatto emotivo. Sono sempre molto convinto del fatto che romanzi come questo siano in grado di accendere la curiosità del lettore che ha voglia di conoscenza, una curiosità che spinge ad andare ad approfondire i temi trattati e verificare ciò che è vero e ciò che è fantasia e questo non può che avere come risultato un accrescimento della cultura e della conoscenza della Storia.

Barone è sicuramente un autore in grado di dare al lettore davvero molto in termini di conoscenza storica e di bagaglio culturale.

David Usilla