RECENSIONE: “BALLANDO NEL SILENZIO” – DARINKA MONTICO – ALTREVOCI EDIZIONI.

AltreVoci Edizioni ha sempre pubblicato titoli degni di attenzione. Ballando nel silenzio è un libro che va letto. Racconta un pezzo di vita della protagonista dalla quale non possiamo che imparare.

Un mix tra documentario new age, a tratti profondo a tratti ironico, al punto da essere capace di strapparti anche un sorriso, nel romanzo è presente anche una leggera ma suo modo marginale sfumatura rosa.

Ballando nel silenzio è scritto ai tempi del COVID ma ben lontano dall’Italia, dove fortunatamente per loro, la vita va avanti comunque, senza troppi scossoni.

Quello di Darinka Montico è un libro ottimo per chi già segue le tematiche spirituali alternative, essendo in qualche modo ma alla lontana, affiancabile a Castaneda e il suo maestro Don Juan, per quanto la protagonista non abbia un solo maestro, ma anzi ci racconta diverse esperienze e tradizioni a mio avviso da approfondire.

Una sorta di diario, di confessione, un racconto più che intimo perché entra nelle profondità delle insicurezze e delle credenze della protagonista, nonché autrice del libro.

Una storia che fa bene al cuore e che fa riflettere su quanto ci sia oltre a quello che vediamo e quanto ci sia di vero in quello che molti di noi non vogliono credere, forse semplicemente per la loro “banale” e comprensibile paura in tutto ciò che esula dalla concreta materialità.

Un punto di vista diverso dal solito, per molti una conferma in più per chi certe tematiche le segue e le vive. È scritto bene quindi non mi resta che augurare buon viaggio a tutti coloro che decideranno di leggerlo e lanciare una sfida agli scettici perché quando un libro è scritto bene, chiunque leggendolo alla fina avrà imparato qualcosa.

Sandra Pauletto