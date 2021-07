Recensione “L’impossibile non esiste” Fabio Basile – Giunti editore

Mi sono avvicinata a questo libro attirata dal titolo. Non mi sono mai interessata al judo e ammetto che l’uomo ritratto in copertina era per me un perfetto sconosciuto ma “L’impossibile non esiste” l’ho divorato letteralmente, iniziato e mai riposto fino alla fine e dopo averlo terminato mi sono sentita addosso un’energia e una determinazione, che quasi volevo ricominciare a leggerlo, per la carica che trasmette.

L’autobiografia di Fabio Basile che oltre ad essere un grande sportivo ha sicuramente un futuro in campo letterario, è scritta in maniera accattivante e quasi ipnotica al punto che ti cattura dopo le prime righe.

Per leggere: “L’impossibile non esiste” non serve conoscere Basile, lo conoscerai durante la lettura e con lui soffrirai, sognerai e vincerai perché lui è la dimostrazione che volere è potere, che l’allenamento e la determinazione portano grandi risultati, che non bisogna farsi scoraggiare dai giudizi negativi e depotenzianti degli altri, ma puntare un obiettivo e impegnarsi, certi che si è in grado di raggiungerlo, perché così facendo, senza mollare mai né forza né fiducia, si può essere sicuri che “L’impossibile non esiste”.

La storia di Basile ne è l’ennesima dimostrazione.

Attraverso questa autobiografia si impara anche a conoscere qualcosa dello sconfinato mondo del judo, cose che ignoravo e che sono state interessanti.

Da segnalare che quasi in ogni capitolo ci sono anche dei riquadri con frasi chiave che danno il senso della grande motivazione di Basile.

A fine libro c’è un piccolo inserto fotografico a colori che ripercorre alcuni momenti salienti della vita e della carriera dello sportivo di cui si è letto nel libro.

Definirei “L’impossibile non esiste” oltre che un’autobiografia, un libro motivazionale, da avere con sé per leggere e rileggere, soprattutto quando per qualunque motivo lo sconforto dovesse entrare nelle vostre vite.

L’ho detto e lo ripeto che vi interessi il judo o meno, che conosciate Basile o meno non ha nessuna importanza. Leggete “L’impossibile non esiste”; vi cambierà la vita.

Sandra Pauletto