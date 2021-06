RECENSIONE: “ADOLESCO” – TIMOTHY MEGARIDE – IL RAMO E LA FOGLIA EDIZIONI.

Il romanzo proposto da – Il Ramo e la Foglia Edizioni – recente realtà editoriale, è un testo scevro di censura. Il lungo monologo del protagonista che si rivolge direttamente al lettore, è la versione scritta di quello che idealmente è un discorso registrato e di questo mantiene, quindi, tutte le caratteristiche del discorso parlato in cui prevale la spontaneità, anche gergale e a tratti volgare e una linearità temporale morbida.

Il libro “Adolesco” è, se vogliamo, la raccolta di confessioni di un adolescente che ha vissuto l’adolescenza privo di alcun paracadute, al punto da superare i limiti della “giustizia”.

Gli argomenti affrontati sono quelli tipici dell’adolescenza: rabbia, sesso, avversione alle regole e al mondo degli adulti, scritti e affrontati con la “ferocia” e la sfrontatezza tipica di quella età.

Ambientato ai giorni nostri offre uno spaccato di come un ragazzo vede il mondo , alle prese, oltre che con la realtà quotidiana, con quella virtuale dei vari social.

Un libro per tutti ma che non tutti possono capire a pieno. Bisogna riuscire a superare il tono senza filtri e distaccato dell’autore che per alcuni potrebbe non essere così semplice, ma l’invito è quello di non farsi spaventare dalla sfrontatezza perché, come ogni adolescente che si rispetti, sotto la maschera che offre al prossimo, c’è un mondo da scoprire e che può insegnare sempre qualcosa di nuovo.

Complimenti a – Il Ramo e la Foglia Editore, perché “Adolesco” è senz’altro un romanzo scomodo, di una profondità da non sottovalutare. Chissà se il testo è autobiografico poiché non esiste alcun Timothy Megaride all’anagrafe e anche se ci fosse non si tratta dell’autore del romanzo…

Sandra Pauletto