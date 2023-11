Trauma HC – Tenere Lontano Dalla Portata Dei Bambini – L’esordio!

Trauma HC – Tenere Lontano Dalla Portata Dei Bambini

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore

Membri: Stef – voce; Giò – chitarra; Gigi – basso; Mauri – batteria

Casa discografica: autoprodotto

1. Avatara

2. Busted Lips

3. Stay With Me

4. Kenji

5. Giorno

6. Porta

7. Pennywise

8. Jostello

In tutta la sua maleducazione arriva il primo lascito dei Trauma HC, gruppo milanese in bilico tra hardcore di scuola italiana e americana. A comporre il quartetto Stef, cantante già messasi bene in mostra negli Spoiled e Gigi, poliedrico bassista in forza a diversi gruppi, tra i quali gli storici EvilSpell, i Dead Chasm e gli indimenticabili Torment.

Al primo album i Trauma HC lasciano il segno. Avatara, Busted Lips, Stay With Me e Kenji mettono bene in evidenza le due anime del gruppo, ovvero una di derivazione punk hardcore italiana (soprattutto dal 2000 in avanti) e un’altra a stelle e strisce sulle vibrazioni di Vitamin X e Comeback Kid (ma meno metallizzati). Insomma è tutto estremamente saltellante, veloce, essenziale, urticante, ma non privo di sorprese!

A parte l’impatto violento e davvero ben scandito da tutti gli strumenti, con bei fraseggi melodici di chitarra in alcuni punti, i Trauma HC traggono grande beneficio anche dalla prova di Stef, una vera garanzia sia per lo stile vocale, forte di una timbrica graffiante e personale, ma anche grazie a testi che si fanno ricordare; dei quali fa’ piacere soprattutto notare quelli in italiano che paiono davvero ben scritti.

traumahc.bandcamp.com/album/tenere-lontano-dalla-portata-dei-bambini

Tenere Lontano Dalla Portata Dei Bambini è una bella mitragliata, che sa anche arricchirsi di momenti particolari ed interessanti come la partenza quasi sussurrata di Porta, come il duetto vocale in Jostello, pezzo dal ritornello efficace e davvero ben pensato, in cui una voce acida ed incazzata si alterna al parlato. Un gran bell’inizio questo dei Trauma HC.

Voto: 10

Marco Zanini