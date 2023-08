Tour europeo “Gab De La Vega” 2023

Gab De La Vega torna “on the road” e porta con sé la sua band. A settembre partirà per quello che è stato annunciato come il suo “Road to the Next Chapter Tour”, che toccherà tappe in Italia (con un unica data a San Donà di Piave, Venezia), Slovenia, Austria e Germania.

Un anno dopo essersi esibito full band al Lost Evenings Festival di Frank Turner a Berlino, il cantautore riporta gli Open Cages in tour per una serie di concerti che vogliono essere una transizione tra il tour di “Beyond Space And Time” (basato sul suo ultimo full length, pubblicato nel 2020) e un futuro prossimo, quando Gab De La Vega pubblicherà il suo quarto album in studio, ancora non annunciato ufficialmente.

Gab De La Vega commenta:

“Beyond Space And Time è stato pubblicato settimane prima che il mondo intero stesse per cambiare. È stato un periodo difficile per tutti e per me, come musicista indipendente, è stata la prova più dura. Eppure, sono riuscito a portare l’album in tour in tutta Europa e in Canada, con tanti concerti che mi hanno ricordato perché lo faccio e perché sia così importante per me. Ho fatto alcuni bei live con la band, ma non quanti ne avrei voluti per ovvie ragioni e molti altri sono stati spettacoli da solista, che comunque continuo ad amare e voler fare.

Il futuro prevede il mio quarto album, che reputo sia la miglior espressione della mia musica ad oggi e che vedrà la luce all’inizio del 2024. Questo tour è un passaggio tra due album, due epoche della mia carriera musicale. Poterlo fare con i miei buoni amici e compagni di band negli Open Cages è un privilegio e non vedo l’ora!”.

Gab De La Vega and The Open Cages si esibiranno dal vivo qui:

08.09.23 – San Donà (Italy) – Garage Guinguette

09.09.23 – Nova Gorica (Slovenia) – Mostovna

10.09.23 – Vienna (Austria) – Venster99

12.09.23 – Berlin (Germany) – Franken Bar

13.09.23 – Aachen (Germany) – Raststätte

14.09.23 – Solingen (Germany) – Waldmeister

15.09.23 – Trier (Germany) – Plan K

Demons of Tomorrow

Perfect Texture (live at Lost Evenings Festival, Berlin)

www.gabdelavega.com

linktr.ee/gabdelavega

gabdelavega.bandcamp.com/

www.facebook.com/gabdelavegamusic

www.instagram.com/gabdelavegaxvx