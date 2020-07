Rise Above Dead – Ulro

Anno: 2020

Paese di provenienza: Italia

Genere: post metal

Casa discografica: Femore

A Vision Of The Earth Hardship Of Joy At The Edge Of Beulah The Divert Of Perceptions Dreams Of Leutha The Endless Strife

E’ grosso modo una prosecuzione del cammino intrapreso nell’ottimo Heavy Gravity (2015) quella che i Rise Above Dead ci propongono con Ulro. Il post metal strumentale più avvolgente ed atmosferico scorre ormai florido nelle dita e nelle menti del quartetto milanese, partito qualche anno fa dal furore del post hardcore, abbandonato a partire dal rifiuto della voce, giungendo a stasi psichedeliche e contemplative. Ulro non è evocativo solo nella musica. I nostri si ispirano infatti alla mitologia di William Blake in cui viene designato questo luogo di indicibile sofferenza chiamato Ulro. E cosa dire di questo disco di sei tracce? Che fluisce come i Rise Above Dead ci hanno dimostrato di saper fare, in maniera densa, poetica, muscolare, ma anche malinconica e languida. Partendo dalle plettrate implacabili di A Vision Of The Earth (proposto come singolo anticipatore del disco), passando per la finezza di Hardship Of Joy, i Rise Above Dead ci conducono in un altro viaggio astrale compatto e ben scritto.

riseabovedead.bandcamp.com/album/ulro-2

Ulro si fa’ ricordare sicuramente per brani severamente ineluttabili come The Divert Of Perceptions e Dreams Of Leutha (forse il momento più esaltante). Addio sentito ed emozionante affidato a The Endless Strife, quasi nove minuti di estasi sonora in continua evoluzione. Il completamento di un quadro sognante, psichedelico e corposo chiamato Ulro.

Voto: 9

Zanini Marco