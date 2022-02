Thomas Greenwood – Rituals – Colline viola nella valle del sole.

Thomas Greenwood – Rituals

Anno: 2022

Paese di provenienza: Italia

Genere: rock psichedelico

Membri: Thomas Greenwood

Casa discografica: autoprodotto

1. Ritual Moon

2. Whisperer Of My Dream

3. Days Of Yesterday

4. Acid Man

5. Linda

6. Flight 305

7. Violet Hills

8. Valley Of The Sun

Aspetta un momento, ma non è americano? Non viene da Palm Desert? No perché la sensazione, dopo aver letto il nome e ascoltato la prima traccia di Rituals per me è stata proprio quella. Vi assicuro che ero sicurissimo fosse un reduce della scena di Kyuss, Monster Magnet ecc … e invece è a Bergamo che Thomas Greenwood ha gettato nel calderone tutti gli elementi cari al rock psichedelico degli anni ‘90 e gli effluvi che ne sono scaturiti sono quelli di una stregoneria eterea ed evocativa. E lasciatemelo dire, ascoltare ed abbandonarsi alla chitarra di Ritual Moon, con le sue melodie vocali calde e distese, è un vero piacere.. A dimostrazione poi del coraggio e dell’ampiezza di vedute con cui Thomas Greenwood abbraccia la psichedelia compaiono in Whisperer Of My Dream tastiere vintage quasi oniriche che sicuramente non scontenteranno neanche i fan più oltranzisti delle sperimentazioni anni ‘70. Traccia comunque dominata da espressioni chitarristiche fenomenali per gusto ed abilità.

A variare un tappeto sonoro a suo modo rilassato Days Of Yesterday innerva Rituals di sentori surf rock con un interessante tono disilluso e dolente. Su questa falsariga emotiva si apre il blues decadente e sinuoso di Acid Man. Il breve intermezzo surf Linda e il blues di Flight 305 conducono ad uno dei momenti più intensi di Rituals ovvero Violet Hills, caratterizzata da un incedere sentito e nella cui struttura pregna di chitarre stratificate e melodiose si mostra tutta la sicurezza e il talento di Thomas Greenwood.

Finale tutto per la bellissima e poetica Valley Of The Sun. Detto questo fate vostro Rituals di Thomas Greenwood perché è un disco viaggioso, davvero ben suonato e gradevolissimo all’ascolto.

Voto: 8

Zanini Marco