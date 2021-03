Recensione: Il quinto regno di Stefano Ponzani (GDS)

Il fantasy italiano si arricchisce di un nuovo protagonista. Stefano Ponzani con il suo romanzo d’esordio, Il Quinto Regno (GDS), ci accompagna alla scoperta di un nuovo mondo, fatto di maghi, cavalieri, re, mostri, draghi, creature mitologiche, miti e leggende.

Questo romanzo fantasy è costituito da cinque storie che s’intrecciano tra loro, cinque storie che raccontano di coraggio, tradimento, lealtà, guerra, mistero, cospirazione, avidità, magia e di capricci degli dei.

Per raccontare questo fantasy made in Italy, vorrei partire dalla fine, dall’ultimo capitolo, quello nel quale Stefano Ponzani ci presenta in maniera molto chiara l’universo che ha immaginato e le divinità che lo compongono.

La storia principale vede quattro stregoni, guidati da Aaron Ab-Dael, partire assieme alla volta delle misteriose Terre Primordiali, per cercare di scoprire la natura del potere oscuro che minaccia di distruggere il Regno Unito, che nulla ha a che vedere con l’Inghilterra! La seconda vicenda racconta la cruenta guerra per la conquista delle Terre Libere, combattuta senza esclusione di colpi, con continui colpi di scena e rovesciamento di fronti.

Grande risalto prende il capitolo in cui si raccontano i giochi dei Lucinia, una sorta di olimpiadi per gladiatori. Grandi combattenti si scontreranno per dimostrare di essere i migliori e portare il proprio territorio alla conquista di questa importante competizione.

In una parte troviamo il passaggio dedicato alle vicende delle cosiddette Frecce Nere del lord del regno di Foriart, Silfred Langard. Per finire poi arriviamo alla parte che personalmente mi ha coinvolto di più, quella dedicata al misterioso detenuto delle carceri segrete del Rinnengard e al sacerdote in nero Robert Langard.

È un romanzo avvincente, coinvolgente, pieno di azione e colpi di scena, un romanzo che gli amanti del genere non possono lasciarsi sfuggire e per i neofiti è l’ideale per approcciarsi a questo genere narrativo. Del Quinto Regno colpisce lo stile diretto e le perfette e puntuali descrizioni, di luoghi e di personaggi, che per quanto accurate non appesantiscono la lettura, ma rendono tutto più realistico, al punto che il lettore ha la sensazione di trovarsi a fianco a fianco ai protagonisti della storia, a combattere con loro e a provare le loro stesse emozioni. L’universo creato da Stefano Ponzani è credibile, ben impostato, con personaggi coerenti con la storia raccontata, con una struttura di miti e leggende che ben si fonde con il tessuto narrativo. Un ottimo esordio per Stefano Ponzani. Ora non bisogna fare altro che aspettare l’uscita del prossimo capitolo della saga.

David Usilla