Recensione: Ash, l’incubo – Victoria M. Shyller

Ash, l’incubo – i misteri paranormali di Fedor Chastel e Delvin Fraser (autoprodotto) – Victoria M. Shyller

L’ambizioso progetto di Shyller che definisce “Ash, l’incubo” una serie letteraria a puntate il cui primo “capitolo” è un romanzo di circa 230 pagine intitolato “I misteri paranormali” di Fedor Chestel e Delvin Fraser, è un volume in cui effettivamente il paranormale non manca.

La storia si svolge in un non meglio localizzato passato è ha una gustosa ambientazione gotica.

Ash è il nome di un piccolo paesino in cui il male sembra aver trovato casa e si accanisce principalmente su giovanissime vittime. Morti misteriose stile “Il nome della rosa” portano nel villaggio due investigatori con la speranza che si riesca a far luce sul mistero e fermare la mano della morte.

“Ash” è quindi a suo modo anche un giallo.

Ci sono tutti gli ingredienti per far del primo capitolo di “Ash” un testo accattivante e dimostrare le qualità e lo stile dell’autrice, che ha autoprodotto il suo lavoro.

I due personaggi principali hanno un loro fascino accattivante, una coppia affiatata dove comunque è uno dei due a predominare per astuzia e maturità come quasi sempre avviene.

In Ash ci si immedesima a tal punto che la lettura diventa un film davanti ai nostri occhi, e per quanto mi riguarda credo che una trasposizione televisiva sarebbe un successo.

Se vi piacciono le atmosfere inquietanti, tendenti all’horror dove l’assenza di scene-platter non è garantita, è la saga che fa per voi.

Il volume porta comunque ad una sua conclusione da cui se ne deduce che saranno i protagonisti principali a dar corpo alla serie letteraria più che la trama, ma è un po’ presto per capire come l’autrice svilupperà il suo progetto e dove porterà il lettore.

Restiamo in attesa quindi del seguito con il fiato sospeso perché il progetto è sicuramente interessante e le qualità per portarlo in porto ci sono tutte.

Il volume è disponibile nel doppio formato digitale/cartaceo.

Sandra Pauletto