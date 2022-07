Punk Rock Weekend – Ziggyfest – Russi (Ravenna) dal 26 al 28 agosto ’22

Dal 26 al 27 agosto a Palazzo San Giacomo a Russi si terrà una tre giorni dedicata al rock italiano emergente, il festival è organizzato da Nicola Fabrizio (Ziggy)

Fuori i primi nomi dello Ziggy Fest Punk Rock Weekend! Il neonato festival che si terrà a Russi (Ravenna) il 26 e 27 Agosto ha svelato le proprie carte per la due giorni di musica che vedrà la sua prima edizione portare sul palco nomi del panorama punk e rock italiano ed internazionale di rilievo.

L’organizzazione precisa che “non mancheranno sorprese”, cosa che, in aggiunta ai nomi di spessore già in cartellone, fa prevedere un evento musicale da non perdere assolutamente.

Il 26 Agosto saliranno sul palco:

Discharge

The Oppressed

Bull Brigade

Klasse Kriminale

Nabat

Discomostro

Guerra

+ altri nomi da annunciare

Il secondo giorno, Sabato 27 Agosto, il festival ospiterà:

99 Posse

Talco

Persiana Jones

Klaxon

Raw Power

Iene

Tizio

Heartfall

Boogie Spiders

+ altri nomi da annunciare

Il tutto nella fantastica cornice di Palazzo San Giacomo a Russi (Ravenna), che per l’evento vedrà anche l’allestimento di:

* Area Ristoro

* Area Chill

* Area Bimbi

I biglietti costano 30 euro al giorno, mentre l’abbonamento per l’intero festival (2 giorni) è di 50 euro. Le prevendite sono acquistabili su DIY Ticket a questi link:

ABBONAMENTO: www.diyticket.it/ events/Musica/A643/ abbonamento-punk-rock-weekend



DAY 1: www.diyticket.it/ events/musica/8321/punk-rock- weekend-ziggyfest-day-1



DAY 2: www.diyticket.it/ events/Musica/8322/punk-rock- weekend-ziggyfest-day-2

Link evento Facebook:

fb.me/e/1xBb8028H

Apertura cancelli ore 15:30, inizio Concerti ore 16:30

Nell’attesa che gli ultimi nomi vengano annunciati, consigliamo caldamente di accaparrarsi la prevendita per quello che si preannuncia essere uno degli appuntamenti estivi da non perdere.

