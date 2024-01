Mostra “Criminis. Vittime e Carnefici: strumenti di giustizia dall’Inquisizione ad oggi”

Indirizzo: 15033 – Casale Monferrato

Torrione e del Sotterraneo del Castello del Monferrato (accesso dal secondo cortile).

Descrizione: Mostra “Criminis. Vittime e Carnefici: strumenti di giustizia dall’Inquisizione ad oggi”

La mostra rimarrà chiusa sabato 23 e domenica 24 – 30 -31 dicembre .

Orari:

sabato e domenica con orario 10-13 e 15-19. Visite su prenotazione contattando il numero 3333639136 o scrivendo a

[email protected]

Ingresso a pagamento:

10 € intero

7 € ridotto (minori di anni 18, FF.OO., over 65, disabili e scolaresche).

ATTENZIONE

“CRIMINIS, Vittime e Carnefici: strumenti di giustizia dall’inquisizione ad oggi” è il nome dell’iniziativa organizzata da

Nero Crime e Arte Criminologica che si terrà negli spazi del Torrione e del Sotterraneo del Castello del Monferrato

(accesso dal secondo cortile).

Si tratta di un ampio excursus dedicato alle pratiche di giustizia (compresa la tortura) nel corso dei secoli, partendo

dall’inquisizione per giungere fino ai giorni nostri attraverso immagini, oggetti e supporti didattici che consentiranno ai

visitatori di acquisire numerose informazioni.

Nei sotterranei verranno esposti strumenti di tortura (giustizia) del periodo dell’inquisizione. Un percorso espositivo

squisitamente culturale che prevede l’esposizione, con relativi apparati formativi, degli strumenti di tortura realmente

utilizzati, alcuni con funzioni dissuasive e quindi a prevenzione del crimine e altri che sono entrati nella lista degli

strumenti di tortura ma che realmente non sono mai esistiti pur continuando ad essere ancora oggi parte

dell’immaginario collettivo. Tra gli oggetti esposti in questa sezione si sottolineano: la pietra del Tribunale

dell’Inquisizione, il tavolo del Consiglio dei Giudici, le porte del carcere antiche, gli strumenti utilizzati dagli “sbirri”, la

strappata, il tavolo delle torture, il collare dentato, la sedia inquisitoria, il palo di fustigazione, la cheba, il banco

stiramento, il fallbrett, la culla di giuda, la cintura di castità, la crocifissione, la scarpa alsaziana, la gogna e la garrota.

Nella seconda parte, presso il torrione, saranno esposti oggetti e sistemi di esecuzione capitale dal secolo scorso fino

all’attualità, oltre a oggetti utilizzati come metodi coercitivi.

I visitatori potranno, inoltre, entrare in contatto con lettere autentiche di persone che sono state giustiziate e di chi ancora

in attesa dell’esecuzione della pena capitale.

Questo percorso vuole fare emergere nel visitatore una riflessione sull’evoluzione delle pratiche e sulle similitudini tra la

modernità il passato. In questa sezione saranno esposti: la sedia elettrica con gli accessori, la sedia della camera a gas,

un allestimento dedicato all’iniezione letale, alla fucilazione e all’impiccagione, manette di vario genere, una scimitarra

da esecuzione, la garrota spagnola, la “ghigliottina” e le lettere di detenuti (serial killer o assassini) che sono stati

giustiziati e in attesa di giudizio.

I fruitori saranno, in questo percorso, accompagnati in un continuo passaggio da un’esperienza visiva e descrittiva a

un’esperienza sensoriale.

La mostra, per i prossimi 18 mesi, sarà visitabile nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00

alle 19,00; sarà possibile, inoltre, organizzare visite su prenotazione contattando il numero 3333639136 o scrivendo a

[email protected].

I costi per i biglietti sono 10 € intero e

7 € ridotto (minori di anni 18, FF.OO., over 65, disabili e scolaresche).