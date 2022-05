Lumpatius Vagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij di Claudio Facchinelli (Gaspari Edizioni)

Alzi la mano chi sa dire chi era Nikolaj Konstantinovič Sudzilovskij, conosciuto anche come dottor Russel. Credo che le mani alzate sarebbero davvero poche, forse nessuna perché questo personaggio è stato colpevolmente messo nel dimenticatoio, si è lasciato che l’oblio lo avvolgesse nel suo manto di nebbia. Addirittura se vi venisse ora la voglia di cercare sul web informazioni su questo personaggio non trovereste, in lingua italiana, praticamente nulla. In realtà se digitaste Nikolaj Sudzilovskij su Google una serie di risultati la otterreste, tutti link che però riconducono inevitabilmente, inesorabilmente ad un solo libro, “Lumpatius Vagabundus. Sulle tracce di Nikolaj Sudzilovskij” (Gaspari Edizioni) di Claudio Facchinelli. Con questo libro l’autore vuole togliere dall’oblio, nel quale la storia con la S maiuscola lo ha relegato, questo incredibile personaggio, questo uomo dalle mille risorse che ha lasciato un segno tangibile del suo passaggio in ben 4 continenti. La prima cosa che suscita una certa curiosità è come un valente matematico decida di punto in bianco di cimentarsi nella scrittura di un libro di questa natura, di questo spessore. Tutto parte dalla locuzione “Lumpatius Vagabundus” (in latino suona circa mendicante vagabondo) che ad un certo punto della sua adolescenza Claudio Facchinelli sente dire da qualcuno e che non esce mai dalla sua testa. Quando si imbatte nella frase “Hic jacet Lumpatius Vagabundus” (qui giace un mendicante vagabondo) ecco scoccare il dardo della curiosità, ecco che la via è tracciata e l’arrivo è uno solo, la nascita di questo imperdibile volume. Questo libro è un incrocio di due storie, di due vicende molto distanti tra loro nel tempo ma fortemente intrecciate nella narrazione. Questo libro racconta in maniera molto precisa, approfondita ma anche molto scorrevole e coinvolgente, la vita del medico rivoluzionario e populista Nikolaj Sudzilovskij ma racconta anche come Claudio Facchinelli è riuscito a mettere insieme il materiale per scrivere questa storia e farci conoscere quello che è conosciuto anche come dottor Russel. E’ interessante capire il perché si sia voluta strappare dal libro della storia la pagina che racconta le vicende umane di un uomo davvero straordinario come Sudzilovskij, un uomo che ha combattuto tante battaglie in nome della libertà e dell’uguaglianza, battaglie che qualche volta ha vinto ma che spesso ha perduto dovendo forse fare i conti con il fatto di essere troppo avanti rispetto ai tempi in cui ha vissuto. Leggendo questo libro si scoprono pagine di storia che purtroppo non si imparano sui banchi di scuola ma che fanno capire molto del mondo che ancora adesso stiamo vivendo, si incontrano personaggi di valore assoluto, si entra in empatia con un personaggio che con la sua forza e la sua tenacia è riuscito a lasciare un’eredità importante alle generazioni future ma che a causa delle sue debolezze e fragilità ha avuto dalla vita molto meno di quello che avrebbe meritato di avere. Questo libro è un viaggio emozionante, intenso, coinvolgente dentro una porzione di storia che dalla metà dell’800 ai primi decenni del 900 ha visto il mondo cambiare molto, ha visto tante battaglie in nome della libertà, ha visto uomini straordinari come il dottor Russel fare la differenza. E’ un libro questo scritto davvero bene, in maniera molto fluida e scorrevole, adatta a tutti i lettori che amano capire la storia, che amano scoprire avvenimenti storici che ancora non conosceva. Una volta che Nikolaj Sudzilovskij entrerà nel cuore del lettore non credo che ne uscirà tanto facilmente, e soprattutto non credo che il lettore vorrà mai farlo uscire.

David Usilla