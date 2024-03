Recensione: “Rol, tra verità e certezza” – Pasquale Faseli – autoprodotto

Mi ha sempre affascinato la figura di G. A. Rol, al punto da aver visto tutto il materiale disponibile online, qualche dvd in commercio e aver letto gran parte dei libri che hanno scritto su di lui, nonché il suo “Io sono la grondaia”.

Ho accettato quindi con entusiasmo di poter recensire il volume autoprodotto di Pasquale Faseli: “Rol tra verità e certezza”.

Va detto subito che il saggio è consigliabile a chi conosce già la figura di Rol e tutto quanto gli gira attorno, perché in: “Rol tra verità e certezza” si cerca (e a mio avviso si riesce) a spiegare perché le capacità di quell’uomo non erano trucchi, né illusioni, ma sue speciali capacità, o meglio capacità che sarebbero alla portata di tutti se solo riuscissimo a vedere il mondo per quello che è, ossia energia.

Nel testo vengono spiegati con ragionamenti semplici, concetti che senza tale spiegazione sarebbero risultati poco comprensibili e questo è uno dei punti di forza del lavoro di Faselli.

Rol è sempre stata una figura discussa tra chi ha creduto nelle sue capacità, e chi ha sempre sostenuto che si trattasse di un impostore.

Ci vuole un altro modo di vedere la vita, che potremmo definire New Age, per riuscire ad accettare come veri i suoi “miracoli”, da chi, non essendo presente agli esperimenti, ha letto di questi solo sui libri e quindi è scettico.

Fortunatamente concetti come ENTAGLEMENT e Legge di Attrazione sono sempre più popolari, questo mi fa ben sperare per il proseguo dell’umanità e del mondo.

Io ho sperimentato di persona la realtà di queste che per molti sono teorie e per moltissimi buffonate.

Rol indubbiamente era capace di applicarle.

Nel testo, l’autore si prende il coraggio (e io applaudo) di mettere in relazione anche la religione, i Santi e Gesù stesso alla Legge di Attrazione e alle capacità umane che abbiamo, ma che non siamo in grado di sfruttare, dando un senso alla frase “L’Uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio”.

“Rol tra verità e certezza” è un libro che va assolutamente letto da chi conosce bene e crede nelle capacità di Gustavo Adolfo Rol, ma a mio avviso è un volume ottimo anche per gli scettici , perché molti di loro, se hanno onestà intellettuale, in seguito alla lettura cambieranno il loro punto di vista.

Per chi come me non ha mai messo in dubbio le capacità di Rol, il libro offre in maniera concreta la conferma che non mi ero sbagliata.

Il volume non è adatto per chi vuole appena avvicinarsi al personaggio di Rol perché vien data per conosciuta tutta la biografia e la tipologia dei “miracoli” da lui eseguiti, lacuna comunque facilmente colmabile vista l’ampia saggistica a riguardo.

Il libro di Faseli è unico nel suo genere e merita sicuramente la vostra attenzione perché è così chiaro nell’esposizione che può cambiarvi la vita.

Sandra Pauletto