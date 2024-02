Recensione: “La maledizione di Fossosecco” – Corrado Peli – Fanucci Editore

Il volume presentato da Corrado Peli edito da Fanucci Editore, noto per aver pubblicato ottimi romanzi di fantascienza e horror, è il primo di una dilogia dal nome “La Ballotta dei tramonti”.

Possiamo definire “La maledizione di Fossosecco” una avventurosa storia fantastica e di formazione che in alcune parti strizza l’occhio al genere horror.

Ambientato fondamentalmente in Italia in quel di Fossosecco, località che dobbiamo collocare nella Bassa quindi in una zona Mantova, Reggio Emilia, Ferrara e Bologna.

I protagonisti di questa avventura sono un gruppo di adolescenti e queste (e altre caratteristiche) possono in qualche modo rievocare alcuni romanzi del Maestro Stephen King, ho trovato infatti all’interno del testo quelli che considero diversi omaggi al grande scrittore, solo per citarne una: il nome della bicicletta Silver di uno dei protagonisti…

“La maledizione di Fossosecco” è una storia coinvolgente e ben scritta, che riesce a far collimare in un unico testo l’avventura, l’azione ma anche tematiche sociali quali il bullismo, l’integrazione e la disabilità.

Se le avventure dei ragazzi sono fuori dal comune, è interessante vedere come Corrado Peli riesca ad inserirli in dei contesti ,in cui, invece, ci possiamo riconoscere tutti, rendendo la storia maggiormente accattivante e coinvolgente.

Ma che cos’è questa “Maledizione di Fossosecco?” e chi è quella misteriosa figura che appare nell’ombra ma che sembra non tutti siano in grado di vedere?

La soluzione di questo enigma porterà i protagonisti in un viaggio negli oscuri segreti della comunità di Fossosecco , ed affrontare una serie di pericoli di non poco conto.

Libro dal ritmo incalzante, in cui si mescolano ilarità e nostalgia, sentimenti che, anche fuori dai libri, sono prevalenti nell’essere degli adolescenti.

Il romanzo ci porta pagina dopo pagina al colpo di scena finale che apre la strada al volume successivo di cui sappiamo già il titolo, “Il ponte dell’impiccato”, di prossima pubblicazione, dove sicuramente scopriremo come realmente finiscono le avventure dei nostri giovani eroi.

Non mi resta che augurarvi buona lettura e buon viaggio nelle pagine de:

“La maledizione di Fossosecco”.

Matteo Melis