Recensione: “Doppio senso, un libro che ha cuore e cervello”, di Valentina Iusi – Youcanprint

Un libro leggero, veloce ed accattivante, divertente ed ironico con tratti a volte sarcastici che tendono a “sbeffeggiare”, se così ci viene concesso dire, le peculiarità del genere umano.

Lo si intuisce già dai nomi assegnati ai personaggi, che pitturano amabilmente, non solo i singoli individui, ma anche i loro discorsi e le loro interazioni. Quando questa ironia viene utilizzata in un ambiente assai poco divertente come quello che prevede un omicidio e riesce a divertire vuol dire che ci troviamo davanti ad un buon libro.

La vicenda si sviluppa attraverso la ricerca del colpevole, con un finale assolutamente da non spoilerare, tra battute variegate inerenti alle diversità tra i due Paesini, appunto “Doppio senso” e “Univoco”.

Perspicaci ilarità per un libro ahimè troppo breve ma decisamente ben scritto, fluido e punzecchiante, a cui si spera giunga un seguito, un altro caso da risolvere, un altro enigma, un nuovo episodio o, perché no, una esilarante storia d’amore.

Composto da diciassette capitoli ben definiti e scritto con arguzia ed alta ironia, “Doppio senso” saprà farvi ridere e sorridere, togliendo ogni reale pensiero negativo, perché è molto facile “vivere” la storia ed i personaggi, inoltre vi ricaricherà attraverso una buona dose di buonumore.

È giusto spendere anche due parole per la prefazione di Sara Peres, de “Il pesciolino d’argento” che, con il suo entusiasmo e la sua capacità introspettiva va a cogliere i lati più caratteristici, evidenti o meno, del testo, invitandoci così ad una lettura attenta e ci prepara alla qualità e tipologia del romanzo

Con sagace ironia e indubbio doppio senso, auguriamo a tutti una divertente e simpatica lettura, che non mancherà di strapparvi un sorriso, “con il cervello e con il cuore”.

Sabina Bernardis