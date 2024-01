Intervista a Valentina Iusi – “Doppio senso, un libro che ha cuore e cervello”- Youcanprint

Abbiamo da poco recensito il libro “Doppio senso, un libro che ha cuore e cervello” di Valentina Iusi, edito da Youcanprint e abbiamo la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lei.

Ciao Valentina, grazie per essere passata a trovarci. Possiamo darci del tu?

D: Sei abilissima con la lingua italiana e i suoi doppi sensi, quando è stato difficile scrivere questo libro?

R: Quando si scrive un romanzo la parte più difficile è trovare un’idea che ci dia poi una forte motivazione nel voler raccontare una determinata storia. In questo caso, ho voluto rappresentare le difficoltà insite nella comunicazione tra le persone, che pur parlando la stessa lingua, incorrono spesso in delle incomprensioni solo per aver interpretato in maniera diversa la stessa parola. Equivoci che possono portare anche a delle conseguenze catastrofiche, basti pensare che anche un conflitto tra due diverse nazioni può generarsi da un semplice malinteso.

D: Hai sicuramente un’altissima dose di ironia, quanto questa tua caratteristica ti ha aiutato nella vita di ogni giorno?

R: Sì, l’ironia sicuramente aiuta a vedere anche un evento negativo sotto un’ottica diversa. La vera ironia poi sta proprio nel saper prendersi gioco di sé e allo stesso tempo saper esorcizzare degli eventi avversi per superarli, con il sorriso sulle labbra, più forti di prima. Niente e nessuno può toglierci il sorriso.

D: Qual è stata la parte del tuo libro che ti sei maggiormente divertita a scrivere?

R: Nella mia introduzione al romanzo ho citato un’opera di Palazzeschi “E lasciatemi divertire” con l’intento di ritagliarmi, come scrittrice, un angolo privato dove sarei stata la prima a svagarsi nella stesura del proprio romanzo e in seconda battuta di poterne poi condividere tale intrattenimento con i lettori. Mi sono divertita maggiormente a scrivere dei difetti del commissario Loquace, una persona estremamente sicura di sé, che guarda tutti dall’alto di un piedistallo da lui stesso creato e si crede per questo infallibile, al limite sono gli altri, che con le loro manchevolezze, non gli fanno raggiungere i risultati sperati.

D: C’è stato un avvenimento in particolare che ti ha ispirato a scrivere il tuo libro?

R: Più che un avvenimento in particolare, questo libro nasce dall’esigenza di raccontare una determinata storia che prende spunto dalle incomprensioni che possono generare le parole. Non legherei, quindi, questo libro a un’ispirazione derivante da episodio specifico, ma a una forma più letterale, tale da poterlo pensare come costruito sul “doppio senso” dei termini.

D: Il tuo scrittore o la tua scrittrice preferita?

R: Sempre difficile dare dei consigli di lettura, mi sento di consigliare, però, personaggi magari meno noti, come la sottoscritta, che possono nascondere delle belle soprese. Tra gli scrittori segnalo Zoran Živković e tra le scrittrici Valeria Parrella.

D: Un libro, un film, una poesia che consiglieresti a noi lettori…

R: Anche qui si rischierebbe di indicare un classico… Provo perciò a suggerire magari qualcosa di meno noto, come la lettura del romanzo di Paolo Maurensig “La variante di Lüneburg”.

D: Hai già in mente il seguito o un nuovo libro? Ci puoi anticipare qualcosa?

R: I seguiti sono sempre possibili, specie quando non muoiono i personaggi protagonisti e anche in quel caso esistono degli espedienti narrativi che ci permettono poi di continuare le nostre storie. In genere, comunque, sono gli stessi lettori che con il loro sostegno permettono poi agli autori di dare vita a nuove avventure e in questo confido nel vostro supporto.

Grazie mille a Valentina Iusi per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Sabina Bernardis