Recensione “Golden Island l’Isola del cielo” – Joele Bravini – Dialoghi

Golden Island l’Isola del cielo è l’opera d’ esordio di un giovane autore italiano Gioele Bravini che, dato finale aperto, è il primo volume di una possibile Saga.

Il lettore si trova a far conoscenza con il protagonista nel periodo natalizio.

La sua vita di adolescente è in salita per vari “scherzi” del destino, se così vogliamo chiamarli ma La vita sta per offrirgli la più inaspettata delle rivincite.

Romanzo che a tratti può avvicinarsi alla notissima serie TV che ha spopolato su Netflix “Stranger Things” ma che mantiene una sua strada, da questa ben distinta.

A mio avviso Golden Island è a tutti gli effetti un Urban Fantasy scritto per un pubblico catalogabile sotto le etichetta del Young adults quindi sia per Young, che per adults…

Interessante vivere assieme al protagonista il suo percorso di crescita che è decisamente diverso dai ragazzi della sua età, ma del resto lui è decisamente speciale e dovrà affrontare avventure che catturano le lettura anche del lettore più scettico.

Golden Island offre un ampio ventaglio di tematiche che lo rendono un romanzo non solo godibile, ma costruttivo, sono presenti infatti argomenti di una certa importanza come l’amicizia, l’amore romantico, quello per la famiglia, l’obbedienza, i maestri e l’autodisciplina.

Il protagonista che incontriamo inizialmente come un giovane giustamente arrabbiato con il mondo e ancora immaturo, lascerà il posto dopo svariati colpi di scena, prove e peripezie ad un ragazzo maturato nel corpo e nello spirito,

Non ci resta che aspettare con fiducia il seguito di “Golden Island l’Isola del cielo” perché come si diceva un tempo… Non finisce qui!

Matteo Melis