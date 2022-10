Il drago di sua maestà. – Daniele Cellamare – Les Flâneurs

Il drago di sua maestà. La prima guerra dell’oppio – Daniele Cellamare (Les Flâneurs Edizioni)

Immaginate di risvegliarvi un giorno in un altro contesto spazio temporale completamente diverso, di trovarvi d’improvviso calati in una realtà non ha nulla a che fare con quella in cui siete normalmente abituati a vivere, provate ad immaginare quali potrebbero essere le vostre emozioni, quali sensazioni potreste provare, come sarebbe per voi entrare in contatto con gente di cultura e tradizione diversa dalla vostra. In realtà non c’è bisogno di immaginare niente, basta leggere un libro di Daniele Cellamare e tutto questo lo potete provare standovene tranquillamente seduti su un divano, potete godere di tutte le emozioni di un viaggio nella storia senza in realtà esservi spostati da casa vostra. Credo che Daniele Cellamare sia un fuoriclasse del romanzo storico, e con “Il drago di sua maestà” (Les Flâneurs Edizioni) abbia confermato il suo enorme valore. Ero già rimasto affascinato dal suo volume precedente, quel “La carica di Balaklava (Les Flâneurs Edizioni) che recensimmo più o meno due anni orsono, ma con questo libro si è letteralmente superato. Quello che colpisce di questo autore è la qualità e l’efficacia con cui riesce a raccontare la storia, quella con la S maiuscola, con una chiarezza, una precisione e con una capacità di coinvolgere il lettore davvero straordinari. Quello che cattura nelle opere di Cellamare, è la capacità di raccontare in maniera precisa esaustiva e coinvolgente quello che è il contesto sia sociale che spazio-temporale in si svolgono i fatti. L’autore ha una capacità eccezionale di raccontare veri e propri pezzi di storia anche solo attraverso brevi flash, alle volte anche semplicemente attraverso brevi dialoghi tra i personaggi. Partiamo dal presupposto che ciò che ci racconta è veramente successe quando Impero Cinese e Regno Britannico si scontrarono in quella che venne definita “La prima guerra dell’oppio”. Tantissimi sono i personaggi esistiti realmente che ci vengono raccontati con grande dovizia di particolari, come ad esempio la regina dei pirati Ching Yin, il leader dei ribelli Taiping Hong Xiuquan, sua sorella Hong Xuanjiao, e ancora tantissimi protagonisti di uno spaccato di storia neanche troppo lontana nel tempo, che in qualche modo ha portato le sue ripercussioni fino ai giorni nostri, basti pensare a realtà importanti come Hong Kong e Shangai. È difficile condensare in poche righe tutte le emozioni e le sensazioni che un libro di questa qualità può trasmettere, riuscire a spiegare la potenza delle immagini che con il semplice uso delle parole Daniele Cellamare riesce a rappresentare, la capacità dell’autore di immergere il lettore in maniera totale nel contesto in cui avvengono i fatti facendogli apprezzare suoni, odori, sensazioni ed atmosfere. Credo che una delle grandi qualità di questo autore sia l’abilità con cui riesce a raccontare tattiche militari, trame politiche, tradizioni, situazione sociale, e vita presente e passata dei personaggi, reali e di fantasia, che si muovono all’interno del romanzo. L’intreccio efficace tra eventi storici ed eventi narrativi rende la trama avvincente e fa sì che il lettore sia piacevolmente sommerso da curiosità a cui dare immediata soddisfazione, sia portato a approfondire le varie tematiche portate avanti nel succedersi degli eventi. Di pagina in pagina si acquisiscono informazioni importanti su un impero e su una cultura che hanno una grande rilevanza storica, gli eventi vengono raccontati da più voci e da vari punti di vista riuscendo a rappresentare i grandi fatti storici e i piccoli dettagli, magari anche poco conosciuti, di quello che è la vita quotidiana dell’epoca unendo in un solo sistema solare la grande Storia assieme a tutte quelle microstorie che girano attorno come fossero tanti pianeti. Ci sono tutti gli ingredienti di un grande romanzo, che fanno sì che il lettore possa provar un’esperienza letteraria importante. Non mancano intrighi di palazzo, inganni, atti di eroismo, onore, vigliaccheria, passione, commozione, cadute e risalite, amore, ribellione, vendetta, sangue e grandi personaggi a cui affezionarsi o per cui provare sentimenti di antipatia. Credo che chiunque ami la storia e i grandi romanzi non possa non dedicare del tempo a questo volume, abbandonandosi a queste pagine, lasciandosi trasportare in un viaggio nello spazio e nel tempo alla scoperta di mondi, persone, atmosfere culture e tradizioni di grande fascino. Come sempre le pubblicazioni di Les Flaneurs Edizioni sono di qualità elevata, sono di grande valore e sono sicuramente un grande patrimonio culturale.

David Usilla