Recensione “Chiusi dentro”, di Maia Guarnaccia Molmo, A&B Editrice.

Il romanzo proposto da Maia Guarnaccia Molmo, ed edito da A&B Editrice, “Chiusi dentro”, si svolge nel periodo più buio della storia del mondo del secondo millennio, quando a causa della pandemia tutti sono stati costretti a stare chiusi dentro come suggerisce, poco velatamente, il titolo.

In questo romanzo seguiamo la vita di Elettra, personaggio dall’indole ribelle e solitaria che vive a Milano.

Ha una vita come tutti gli altri in quel periodo, videochiamate, Smart Working, che gestisce senza grossi drammi psicologici, ma tutto nel suo equilibrio cambia quando sparisce la sua gatta Nilde, il cui nome è un dichiarato omaggio a Nilde Iotti (raro esempio tuttora ineguagliato di reale spirito politico).

A questo punto le priorità della protagonista cambiano, perché ritrovare la sua gatta è la cosa più importante in assoluto, solo che la situazione non è così semplice: c’è il lockdown, c’è il Covid, le libertà individuali sono state (momentaneamente) azzerate, non si può uscire di casa senza giustificato motivo, e purtroppo andare alla ricerca della gatta scomparsa non rientrava tra le giustificazioni per poter muoversi da casa.

Ma Elettra non si arrende e grazie al suo spirito indomito e combattivo si mette in movimento tentandole tutte pur di ritrovare la sua insostituibile compagna di vita.

Un libro diverso e originale che tratta un argomento attorno al quale nessun autore ha potuto esimersi viste le implicazioni che ha portato nella vita di tutti, ma lo affronta pur ancorata alla realtà, da un punto di vista diverso, originale, al momento unico e non è cosa da poco.

Un romanzo che sposta il punto di vista dimostrando quanto l’essere umano è disposto a lottare quando deve aiutare chi ama, quanto possa essere forte l’amore verso un animale domestico, e come spesso tra lui e l’umano di casa si instauri un rapporto di amicizia e protezione che non ha eguali e che ci spinge a fare qualsiasi cosa per aiutare il piccolo quattro zampe.

Di libri ambientati nel “periodo Covid” ne sono usciti a bizzeffe, ma questo sa il fatto suo e non teme la concorrenza.

Se vi piacciono gli animali e i libri originali, scorrevoli, di autori che ancora (ma non per molto) non hanno raggiunto le luci della ribalta, avvicinatevi con convinzione a “Chiusi dentro” di Maia Guarnaccia Molmo, perché non resterete delusi.

Matteo Melis