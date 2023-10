Recensione: Carnivalia – La notte della maschera di fuoco. – Guaglione, Resinaro, Frenda, Cittarelli – Panini Comics

L’opera Edita da Panini Comics, Carnivalia La notte della maschera di fuoco, è una graphic novel al momento autoconclusiva, ma con finale minimamente aperto per un eventuale e di ipotetico sequel, formato 26×17, cartonato, 140 pagine circa interamente a colori.

Il soggetto firmato Fabio Guaglione & Fabio Resinaro , ha tutta la carica adrenalinica di un’ottima avventura a fumetti, capace di appassionarti, forti emozionale, ma anche ridere (onore al merito alla sceneggiatura anch’essa firmata Guaglione).

Carnivalia è una storia che offre la possibilità di riflettere sull’animo dell’uomo e sui suoi comportamenti quando, in un modo o nell’altro, si ritrova a poter fare qualcosa di inaspettato.

Cosa c’è nel profondo di ognuno di noi?

Come è innegabile l’esistenza del caldo e del freddo, così non si può negare la presenza del bene e del male, la cui essenza, di una o dell’altra, predomina in ognuno di noi

Ma cosa c’è in ciascun individuo oltre a questo?

C’è molto di più e i protagonisti di Carnevalia La maschera di fuoco lo scopriranno attraverso un’epica avventura, alla fine della quale nessuno sarà più se stesso, o forse, sarà se stesso con più consapevolezza di ciò che è.

Vi ricordate di Dorothy e i suoi simpatici amici e il motivo che ognuno di loro aveva per incontrare il mago di Oz?

C’è tra le due opere un filo rosso che le tiene legate e le accomuna.

Guaglione e la sua squadra ci ha abituato a scendere nell’animo umano e a farci riflettere, cosa non usuale per i fumetti, almeno nell’idea dei non addetti ai lavori, che vedono i Comics esclusivamente come lettura d’evasione che lascia il tempo che trova, ma è sempre meno così, un buon fumetto veicola messaggi importanti come, o a volte meglio, di un libro! Gli scettici leggano Carnevalia La maschera di fuoco, così poi ne riparliamo.

Ecco la squadra che ha dato alla luce Carnivalia La maschera di fuoco:

Creato da Fabio Resinaro

Soggetto di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro

Sceneggiatura: Fabio Guaglione

Copertina e disegni: Bruno Frenda

Assistenti chine: Andrea Adileto, Mario D’Alessandro

Colori: Francesca Cittarelli

Assistente colori: Arianna Stefani

Character design: Bruno Frenda, Marco Itri

Editing: Stefania Simonini

Design: Alessandro Gucciardo, Margherita Bergamaschi

Lettering: Stella Elisa Cassine per Symmaceo

