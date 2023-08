INTERVISTA A ROBERTA BOBBI – “TRAPPOLA MORALE” – LA TORRE DEI VENTI EDITORE.

Abbiamo da poco recensito “Trappola morale”, scritto da Roberta Bobbi, edito da La Torre dei Venti Editore e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autrice. Buongiorno, grazie essere passata a trovarci, possiamo darci del tu?

Qual è il tuo scrittore preferito?

Abraham Yeshoshua, ma anche Guillame Musso e Murakami. E Ian McEwan.

Il titolo sfrutta il gioco di parole rispetto alla frase “trappola mortale”, è stata una tua scelta?

Una mia scelta. Già alla stesura della scaletta mi era chiaro che volevo raccontare la storia di personaggi intrappolati dal tormento dei propri fallimenti. E volevo che i loro destini si intrecciassero e scontrassero, sull’intimo conflitto tra il bene e il male di ognuno di loro. E volevo anche che si risolvesse anche solo parzialmente quando, si sarebbero trovati a discolparsi con veemenza da accuse altrui, dopo essere stati implacabili giudici di se stessi.

Ha preso spunto da qualche evento realmente successo?

Diciamo che lo spunto è stato il personaggio di Francesca. Per un breve periodo, negli anni Novanta, prima dell’arresto di Vanna Marchi, quando i Centri di cartomanzia pullulavano ed erano delle vere e proprie fabbriche di minutaggi di vaticini, mi sono ritrovata a lavorare in uno di essi. E il ricordo di quel periodo in cui mi martellavo la coscienza, mi ha spinto a scrivere della macerazione interiore di chi, a forza di consolare gli altri diventa poi sordo e insensibile ai dolori altrui , spesso addirittura livoroso. Poi ho voluto farla incontrare con altri personaggi che, come lei si debbono adattare a realtà non consone alla propria natura.

Potessi dare un consiglio alle protagoniste del tuo romanzo quale sarebbe?

A Francesca consiglierei di uscire più spesso, di andare a zonzo, di disinnescare il disincanto e di cominciare a stupirsi di ogni piccolo avvenimento. La forzerei a dare un taglio al suo passato; di ricordarlo come una fase più infelice del suo presente. Ad Elena suggerirei di andare a sparare in Tiro a Segno. A Monica raccomanderei di provare almeno qualche volta ad essere, dominante, nei giochi erotici.

L’autostima in una frase.

Non vale la pena disprezzarsi quando si ha la possibilità di impreziosirsi.

Tre donne con un passato alquanto infelice, quanto conta per te il presente e cosa significa per te il cambiamento?

Il presente è la vita che posso ancora mordere e respirare, è un dono costante, l’opportunità che mi è data per correggermi, mutare prospettive e obiettivi. Il cambiamento è inesorabile, a volte autodeterminato, a volte subito, comunque sempre costruttivo, arricchente, spesso stupefacente.

“Velia, amorevole estetista delle salme” è un romanzo totalmente diverso da “Trappola morale”, a livello di scrittura quale esperienza è stata più difficile?

Probabilmente “Trappola morale”, perché la costruzione dell’intreccio è stata laboriosa e pure perché, a tratti mi è risultato difficile tenere la storia dentro il genere di noir umoristico che mi ero proposta di adottare. In realtà, anche la stesura di “Velia, amorevole estetista delle salme”, non è stata una passeggiata.In quel caso ho avuto blocchi frequenti, legati al pudore che sopravveniva nei momenti in cui temevo che il suo accudimento delle salme potesse risultare sgradevole.

Anche in questo romanzo la protagonista è donna, c’è un motivo specifico per questa scelta?

In “Velia..”, lo spunto mi era stato dato dall’incontro con una tanotoestetista nei corridoi di un obitorio e dunque non poteva che essere donna. In “Trappola morale” è Francesca ad avermi ispirato e anche qui, non poteva che essere donna. Probabilmente percepisco meglio l’animo femminile anche se nel personaggio del Commissario De Sanctis mi sono spesso immedesimata.

Non c’è due senza tre… hai già in mente come stupire i lettori con il prossimo lavoro?

Vorrei cimentarmi in un altro genere ancora. Certo è che non mi sento portata né al Romance né al Gothic e nemmeno alla elaborazione di romanzi storici. Tornando alla domanda precedente, mi comincia a frullare in testa la storia di una persona che cambia genere sessuale. Mi piacerebbe raccontare il calvario e la liberazione di chi si sente imprigionato in un corpo che non corrisponde all’anima, ma per ora, sul foglio, ci sono solo poche righe.

