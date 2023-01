Recensione La dama Angelica – Ivano Barbiero

Recensione La dama Angelica – autoprodotto – Ivano Barbiero

Torna per i lettori appassionati di gialli un nuovo romanzo firmato Ivano Barbiero, famoso per i suoi libri editi dalla Frilli Editori.

La dama Angelica segna l’inizio per lui di una nuova esperienza letteraria: quella della autoproduzione.

Il romanzo segue tre protagonisti che si vanno a sommare al protagonista vero e proprio, ossia il Commissario Giancarlo De Salvo figura umana e fragile con cui non è difficile entrare in sintonia.

Chi conosce la scrittura di Barbiero già sa che nei suoi romanzi è sempre presente in quantità variabile una dose di “esoterismo” e “mistero” e “La dama Angelica” continuare alla grande la tradizione, ed è chiaro fin dall’inizio che Barbiero ha conoscenze ampie sull’argomento, e quando dovesse non averle si documenta con meticolosità.

La storia si sviluppa negli anni 70 in un mondo ormai lontano e diverso dal nostro, dove le indagini non possono contare sull’aiuto delle attuali tecnologie per scoprire chi è perché ha ucciso la donna rinvenuta nella fontana Angelica di piazza Solferino a Torino.

Il lettore sarà testimone dei vari interrogatori che permetteranno di conoscere l’identità della vittima nonché i suoi trascorsi.

La dama Angelica è un giallo mentale in cui sono assenti parti cruente, sparatorie, inseguimenti, e questo non fa che esaltare l’abilità dell’autore che ha dato vita ad un giallo dall’intreccio assolutamente ben studiato con una storia accattivante e godibile senza bisogno di “effetti speciali”.

Barbiero ha sempre dimostrato grandi potenzialità e a mio avviso può tranquillamente far concorrenza agli autori stranieri che scrivono noir con tinte esoteriche, spero che presto dia alla luce un romanzo in cui sfrutti appieno le sue conoscenze senza limitarsi, come per la dama Angelica, a mettere qualcosa qua e là, ma facendoci fare un viaggio completo che sazi la fame del lettore curioso e appassionato del genere.

Libro ottimo per chi cerca il giallo non adrenalitico e movimentato, ma vuole lasciarsi guidare nelle indagini e scoprire solo alla fine come faranno a trovare il colpevole

Il romanzo è disponibile sia cartaceo che digitale.

Sandra Pauletto