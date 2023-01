Mostra STREGHERIE fino al 25 febbraio 2023- Monza ( Belvedere della villa reale)

La mostra “STREGHERIE” presente a Monza fino al 25 febbraio 2023 racchiude circa cento incisioni originali provenienti dalla collezione di Guglielmo Invernizzi e scelte da Luca Scarlini, curatore della mostra.

Sarà possibile vedere antichi calderoni, bacchette, feticci, amuleti e talismani provenienti dal museo specializzato in stregoneria della Cornovaglia.

Immancabile la presenza di una pregiata edizione del sedicesimo secolo del volume Malleus Maleficarum considerata la Bibbia della Santa Inquisizione contro le streghe.

Per quanto riguarda la sezione locale segnaliamo la presenza di un raro romanzo storico: la strega di Monza, scritto nel 1861 da Giuseppe Bertoldi in cui si racconta della strega herbaria Motta Tappina che visse nel “Bosco Bello” attualmente incluso nel parco di Monza.

La mostra stregherie si vanta anche di un percorso espositivo che come un viaggio iniziatico per diventare streghe, è liberamente ispirato al

classico di Dario Argento Suspiria.

Lungo il corridoio del percorso espositivo, che richiama gli asfittici e terrorizzanti ambienti del film, come all’interno del palco di un teatro si aprono dieci stanze, ciascuna delle quali mette in scena un diverso aspetto della vita della strega.

Di grande suggestione, l’elemento sonoro, che accompagna il visitatore lungo tutto il tragitto. Voci,sussurri e grida strazianti, evocano antichi rituali e, attraverso le parole della drammaturga Magdalena Barile, danno voce alle streghe stesse, che raccontano le proprie storie, dalla prima vocazione, sino alla piena realizzazione di sé, grazie all’uso della magia.

Alla fine della visita, giunti nella stanza finale, dopo aver acquisito consapevolezza della vera natura delle streghe e aver scoperto, attraverso di loro, la propria vocazione “per il mestiere”, benefica o malefica che sia, i visitatori saranno pronti a scrivere il loro scongiuro personale nel grande libro delle ombre.

La mostra è accompagnata da un volume di Luca Scarlini, edito da Skira, concepito come un racconto sulla strega, scandito come l’esposizione in dieci capitoli, che ne affrontano tutti gli aspetti di maghe, veggenti, profetesse, pizie, accogliendo anche immagini della mitologia classica, rimanendo sempre decisamente nel mondo femminile e nelle sue rappresentazioni oscure, come il mito della strega propone nei secoli.

INFORMAZIONI STREGHERIE Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia

29 ottobre 2022 – 26 febbraio 2023 – Monza, Belvedere della Villa Reale (viale Brianza 1)

Orari: Giovedì e Venerdì 10,30 – 18,30 Sabato e domenica 10,30 – 20,00

Biglietti: Intero € 15,00 | Ridotto € 13,00 (possessori biglietto Villa Reale; fino a 18 anni e sopra i 65; fino ai 26 anni ridotto a € 13,00 il giovedì)

Gratuito fino ai 6 anni

Ridotto speciale Scuole € 6,00 – bambini dai 6 ai 12 anni € 6,00

Sito internet www.stregherie.it

Catalogo mostra: Skira (skira.net)

Contatti

Vertigo Syndrome

Tel. + 39 351 656-0343

[email protected] | www.vertigosyndrome.it

FB @vertigosyndrome

IG vertigo_syndrome_

Ufficio Stampa

Davis & Co.

Caterina Briganti +39 340 9193358 – Lea Codognato

[email protected] | www.davisandco.it

Sandra Pauletto