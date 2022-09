A seguito del successo della prima edizione, EDITA-Fiera per l’Editoria è pronta ad accogliere nuovamente gli appassionati del mondo dell’Editoria, sempre a Milano nella caratteristica location di Cascina Cuccagna, Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2022, dalle ore 10 alle 19.

EDITA, con un format alternativo rispetto alle solite fiere del libro, si conferma essere occasione di incontro tra professionisti dell’editoria e il pubblico dei lettori.

Ospiterà quest’anno più di quaranta espositori tra case editrici, autori e professionisti oltre a numerosi incontri di presentazione libri e attività editoriali.

Il fitto palinsesto di eventi è consultabile su www.fieraedita.it/programma/. Tra questi segnaliamo l’incontro di sabato 8 alle 17.30 con Chiara Belliti, editor di importanti autori italiani e traduttrice de “Le Cronache di Narnia”; domenica 9 alle 16.20 avrà luogo “Parla come pensi”, incontro organizzato dall’agenzia di comunicazione Materia Talk in cui Vera Gheno dialogherà con Beatrice Cristalli e alle 17.30 la presentazione del nuovo libro di Valeria Corciolani, “Di rosso e di luce” (Rizzoli). EDITA è anche formazione: La traduzione intersezionale e le questioni di genere: tra teoria, pratica e confronto, workshop a cura della Bottega dei Traduttori, avrà luogo per tutta la giornata di sabato 8.

Domenica 9 sarà invece dedicata a Come progettare un romanzo originale, a cura di Stefania Crepaldi (@editorromanzi).

Maggiori informazioni sui workshop: www.fieraedita.it/workshop/.

Non mancheranno infine spazi e attività per i giovani lettori: Edita Kids sarà l’area della fiera nella quale i bambini potranno partecipare a letture e attività pensate per loro.

In particolare, sabato 8 alle 16.20 vi sarà la presentazione de “L’erbario di Frida Kahlo” di Carlotta Catellani e Chiara Gianni, illustrazioni di Valentina Cascio (Saremo Alberi Editore, 2022).

Tutti i dettagli qui: www.fieraedita.it/editakids/

Edita verrà inaugurata sabato 8/10 alle ore 10.30 dall’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.