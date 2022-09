Recensione de “L’Alba del dio Falco”, di Stefano Santarsiere, Altrevoci Edizioni.

Un tuffo a piedi pari nell’avventura, scritta molto bene, é quello che propone Stefano Santarsiere e il suo “L’Alba del dio Falco”, edito da Altrevoci Edizioni.

Un romanzo che ha tutti gli ingredienti per catturare e far emozionare gli amanti del genere ma non solo.

Milioni sono i romanzi ambientati in Egitto ma questo ha sicuramente una marcia in più.

Sarebbe fin troppo semplice cadere nel già letto, visto che l’Egitto é l’ambientazione principale ma Stefano Santarsiere sa il fatto suo e sviluppa la storia su due piani temporali e due zone geografiche diverse che gli permettono ampi margini di manovra.

Abbiamo infatti un sito archeologico egiziano agli inizi del 1.900 e l’italianissima Bologna dei giorni nostri.

Ma cos’ hanno in comune l’odierna Bologna con il vecchio Egitto?

E se a questi due ingredienti così eterogenei aggiungessimo il mondo dei videogame tingendo il tutto di giallo?

Romanzo sicuramente movimentato, a tratti stupendamente rocambolesco, ottimo per fare una trasposizione cinematografica Hollywoodiana.

Addirittura un trio di personaggi anch’essi eterogenei sia per sesso che per categoria essendo esso/uno (ovviamente trattandosi anche di un giallo) di un ispettore di polizia e di una coppia di giornalisti (Charles and Roberta).

Un romanzo geniale che affronta in qualche modo anche delle tematiche scomode/ “moderne” legate all’occultismo e ai culti segreti.

La scrittura non delude e non ricorre a linguaggi colorati come ultimamente è facile trovare e questo è a mio avviso un valore aggiunto, del resto Altrevoci Edizioni/Editore ha una qualità altissima nelle sue pubblicazioni e questo “Alba del dio Falco” non è da meno, almeno per quanto riguarda i loro lavori da me/noi recensiti.

Non vi resta che metter alla prova il mio giudizio e Stefano Santarsiere, leggendo il romanzo e giudicando in prima persona (sempre la cosa migliore) “L’Alba del dio Falco”.

Sandra Pauletto